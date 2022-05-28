Украинский певец Александр Положинский сегодня, 28 мая, отмечает день рождения. Он поделился впечатлениями от юбилея в фейсбуке.

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Александру Положинскому – 50

Музыкант признался, что до сих пор сложно поверить в то, что ему исполнилось 50 лет. Сегодня он решил не иронизировать по этому поводу.

50 – это много. 50 – это просто. Это полвека. Это два поколения. Многих моих сверстников уже нет. Многие прекрасные люди до 50 не дотянули, не дожили. А я дожил. Так у меня сложилось. И я намерен жить дальше,

– поделился Саша Положинский.

"50 – это очень мало. Еще столько не сделал, не достиг, не осуществил. Не создал. Не получил. Не отдал. У меня много планов – жизненных и творческих. У меня много желаний и мечтаний. А вот сколько у меня лет осталось – того я не знаю. Сколько получится. Может лет. А может, месяцев. Или дней. Или даже – чего бы, по правде говоря, не хотелось – часов".

Александр Положинский затруднился вспомнить, что в 50 лет он является бойцом Вооруженных Сил Украины. Он надеется, что будет хорошим солдатом.

Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Возможно, даже офицером,

– добавил артист.



Александр Положинский / Фото из фейсбука певца

"У меня были хорошие 50 лет жизни"

Александр Положинский поделился, что из-за войны он далеко от родных и друзей. Зато он стал близок с другими, кого раньше не знал. Артист признался, что для него самое главное – победа.

У меня были хорошие 50 лет жизни. Насыщенные, яркие, эмоциональные, плодотворные. Пусть и дальше будут не хуже. Празднование будет совсем не таким, какого мне хотелось и когда-то планировалось. Но это не главное. Главное – победа и мир после нее,

– заметил он.

"У меня крепатура во всем теле, а в душе боль по потерям и разрушениям. Во мне любовь к своим и ненависть к врагам. Украина победит и станет значительно лучше, чем была и есть. Мы научимся единству и взаимоуважению. Мы сможем осуществить наши стремления и мечты. И тоже будем лучше, чем есть", – подытожил Положинский.