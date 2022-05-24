Только на днях 42-летний Андрей Хливнюк публиковал зажигательные танцы на службе в терробороне Киева, а уже сейчас – на Востоке Украины, где ведутся тяжелые бои.
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Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины
О крайней встрече с лидером "Бумбокса" рассказал журналист Юрий Кошмарченко. Они виделись в Киеве, когда Хлывнюк искал безалкогольное пиво и "беззлобно жаловался", что его нет в магазине рядом. Тогда мужчина задался целью найти для звездного защитника то пиво. Однако он уже был в пути на восток.
Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока",
– вспомнил Юрий Кошмарченко.
"Так я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", – добавил журналист.
Главное о службе лидера "Бумбокса"
- В ряды терробороны Киева Хливнюк вступил во второй день войны , 25 февраля. Он служил в составе оперативной группы по ветеранам войны, усиливавшей патрульную полицию столицы.
- "Это моя страна, здесь мои дети. Здесь мое. Его силой забирать нельзя. Да и не силой тоже нельзя", – отвечал музыкант, когда его спрашивали, почему взялся за оружие.
- В первые дни войны он спел "Ой, в лугу красная калина" посреди Софийской площади и превратил гимн сечевых стрелков в народный.
- 26 марта Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел кафиров, осколок попал ему в правую щеку, под глаз.
- В больнице певец провел несколько дней и даже успел пообщаться со звездой рок-группы Pink Floyd – британцем Дэвидом Гилмором.
- В начале апреля музыкант уже был в строю , вернулся в терроборону Киева после ранения.
Полный текст публикации Юрия Кошмарченко:
Ладно, уже прошло время, наверное, можно рассказать, чтобы не раскрыть никаких военных тайн.
Встретив в Киеве Андрея Хливнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом с безалкогольным пивом. Простились, и он вернулся в гумштаб, откуда вышел.
А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока".
Да я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил.