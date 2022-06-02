Антін, як і більшість киян, вранці 24 лютого прокинувся від вибухів. Тоді вирішив приєднатися до числа зіркових колег та інших земляків, які стали на захист держави зі зброєю в руках.

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Чому Антін Мухарський пішов з тероборони

Під час одного з чергувань біля блокпоста, Антін прийняв машину, яка рухалася трасою, за ворожу ДРГ. Тоді відкрив вогонь. На щастя, не влучив у ціль, оскільки згодом з'ясувалося, що автомобіль належав СБУ і їхав на спецзавдання.

Після цієї неприємної ситуації з Антіном розмовляло вище командування. Йому довелося залишити тероборону. Мухарський зазначає, що "військовою справою мають займатися військові".

ЗСУ запитали, хто я за військовою професією, я відповів, що музикант військових оркестрів. Ну і сказали: "П***йте заробляти гроші для армії",

– з усмішкою пригадав Мухарський.

Зараз шоумен перебуває у Сполучених Штатах Америки, де виступає на благодійних концертах, збирає кошти на підтримку України. Чоловік вважає, що так він може принести країні більше користі, ніж зі зброєю в руках.

Зазначимо, Антін Кухарський є колишнім чоловіком скандальної телеведучої Сніжани Єгорової – палкої прихильниці Путіна. Однак таку позицію екскоханої він не коментує.

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