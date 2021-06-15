Группа Go_A с песней SHUM заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков в США

Группа Go_A, которая представила Украину на Евровидении-2021, до сих пор "захватывает" мировые чарты. В сервисе Spotify коллектив занял вторую позицию в списке 50 "вирусных" треков США. Перед украинцами лидирует только итальянская группа-победитель Евровидения-2021 – Måneskin.

Об успехах этнофольк коллектива сообщили представители группы в инстаграме.

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"Нашумели в топ-50 популярных треков в США. Сейчас SHUM размещен на второй строчке, и продолжает раздаваться со всех уголков мира", – говорится в публикации.

Реакция сети

Фанаты очень обрадовались такой новости, а звезда исландской группы Daði & Gagnamagnið – Дади Фрейр, который вместе с коллективом занял 4 место на Евровидении, обрадовался за своих коллег и написал: "Так!!!". Он, к слову, перед конкурсом заразился COVID-19 и пробыл на самоизоляции, пока на шоу показывали видео его репетиции. Другие поклонники отметили, что соседство в чарте с итальянцами является не случайным и обязательно должно завершиться коллаборацией.

"Какой замечательный топ-2!";

"Поздравляем! Такое соседство в чате просто должно вылиться в общей трек!";

"Хорошо, хорошо, это был я, просто не мог перестать слушать";

"Какая замечательная двойка! Посылаю вам любовь из Италии!";

"Поздравляю! Вы группа, которая показывает украинский народ и наш язык, вы большие молодцы, вами гордятся миллионы";

"Поздравляю! Слушаю вас из Бразилии";

"Заслуженно!";

"Так горжусь вами".

Стоит добавить, что Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, уже комментировала желание фанатов создать совместный трек с итальянским Måneskin. Что они, что итальянцы хотят коллаборации, но сейчас на пути стоят юридические вопросы, поскольку музыканты из разных студий, поэтому создание совместного хита является нелегким делом.

Как Go_A покоряет мир

Отметим, что на Евровидении-2021 группа Go_A получила 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Таким образом Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям – второе место.

Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.

Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.

Go_A также вошла в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube.



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала