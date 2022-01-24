Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора

Общественное объявило имена восьмерых артистов, которые в прямом эфире будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022 в Турине. Что известно о каждом из исполнителей – узнавайте дальше.

Долгожданный финал Нацотбора состоится 12 февраля. Во время феерического шоу станет известно, кто поедет в мае в Турин и будет представлять Украину на Евровидении.

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Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022

Alina Pash

Алина Паш – украинская певица, рэперка. Она сотрудничала с группой "Горячий шоколад", пела на бэк-вокале группы СКАЙ и у певицы Ирины Билык. В 2015 году исполнительница участвовала в "Х-факторе", где заняла третье место.

Алина Паш на " Х-факторе": смотрите видео онлайн

В 2017 году окончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств, где получила степень магистра. В следующем году исполнительница презентовала дебютный сингл Bitanga.

Alina Pash – Bitanga: смотрите видео онлайн

Среди музыкальных работ знаменитости также есть:

Oinagori: видео на трек сняли во Франции с местной командой;

песня "Робот" с группой ТНМК;

хип-хоп колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю";

"Первая леди" с Ріапобой.

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Несмотря на российско-украинскую войну исполнительница продолжала сотрудничать с Иваном Дорном, который живет и работает в стране-агресоре. 11 июня 2018 года она должна была выступать в России, в центре Сколково. Тогда она выделяла закарпатский говор в отдельный язык и заявляла о космополитических взглядах. Организатором этого выступления была российская компания Bosco di Ciliegi, которая принадлежит Михаилу Куснировичу – доверенному лицу Путина на президентских выборах 2018 года. Другие запланированные концерты в Москве певица отменила. Мол, "музыке не место там, где есть шум и ненависть".

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Для Нацотбора на Евровидение-2022 артистка подготовила песню "Тени забытых предков".

Cloudless

Украинская попрок-электронная группа. В ее состав входят Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачев. Известность коллективу принесла песня "Между мирами", которая стала саундтреком к сериалу "Школа".

Cloudless – "Между мирами": смотрите видео онлайн

Песни коллектива можно услышать и в других фильмах и телепрограммах: "Папаньки", "Сидоренко-Сидоренко", "Встреча одноклассников", "Хата на тата", "Любовь на выживание", "Взвешенные и счастливые". Также музыканты уже принимали участие в Нацотборе в 2020 году.

Cloudless на Нацотборе на Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

В 2019 году коллектив объявлял о распаде и в том же году заявил о возобновлении деятельности, однако уже в новом составе. После карантинной паузы Cloudless вернулся с премьерой песни "Мысли".

Cloudless – "Мысли": смотрите видео онлайн

На Нацотборе 2022 года артисты будут бороться за право представлять Украину в Турине с песней All Be Alright.

KALUSH Orchestra

KALUSH Orchestra – параллельный проект группы KALUSH, который исполнители запустили в конце 2021 года. В отличие от основной группы, Новый проект акцентирует на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентике. Оба коллектива имеют общих участников: Олега Псюка, Килиммена и Джонни Дивного. В Kalush Orchestra к ним добавились 2 мультиинструменталиста – Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Продолжил работу Игорь Диденчук, который ранее фокусировался на KALUSH.

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KALUSH Orchestra – Штомбер Вомбер: смотрите видео онлайн

Если ребята победят в Нацотборе на Евровидение-2022, то поедут в Турин с песней "Стефания".

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LAUD

Настоящее имя артиста – Влад Каращук. Он учился в Киеве, принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых "Шаг к звездам", "Черноморские игры", отбор на "Детское Евровидение". После окончания школы Влад поступил в Киевский институт музыки имени Глиэра на отделение эстрадного вокала. Параллельно с учебой он занимался в филиале American Music Academy.

В 2015 году артист выступил на фестивале Alfa Jazz Fest (теперь – Leopolis Jazz Fest), а в 2016 году принял участие в шоу "Голос страны", где дошел до финала в команде Ивана Дорна.

LAUD на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Дебютной песней вокалиста стала "В эту ночь", которую транслировали на всех ведущих радиостанциях страны.

10 февраля 2018 года LAUD впервые принял участие в Нацотборе на Евровидение. Тогда он выступил с песней Waiting и дошел до финала.

LAUD на Нацотборе на Евровидение в 2018 году: смотрите видео онлайн

В 2019 году он снова попробовал свои силы в борьбе за право представлять Украину на песенном конкурсе. Тогда презентовал трек "2 дня".

LAUD на Нацотборе на Евровидение в 2019 году: смотрите видео онлайн

В финале национального отбора на Евровидение-2022 LAUD споет трек Head Under Water.

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Michael Soul

Настоящее имя вокалиста – Михаил Сосунов. Он родом из Беларуси, является певцом и автором песен. Он был участником различных талант-шоу в Беларуси, России и Украине. Родители Михаила связаны с музыкой, поэтому он перенял это дело от них.

Среди украинских вокальных шоу, где можно было увидеть Михаила, были "Х-фактор" (2011 год) и "Голос страны" (2018 год).

Михаил Сосунов на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Michael Soul и Евровидение

В 2008 году артист дошел до полуфинала белорусского отбора на Детское Евровидение.

В 2017 году он выступал на бэк-вокале в группе NaviBand, который представлял Беларусь на песенном конкурсе.

В 2019 году Михаил презентовал песню HUMANIZE, с которой стал финалистом национального отбора на Евровидение в Беларуси.

Michael Soul – HUMANIZE: смотрите видео онлайн

На украинский Нацотбор на Евровидение-2022 артист подал композицию Demons.

Our Atlantiс

Украинская инди-поп группа из Умани, которая сейчас развивает карьеру в Киеве. Коллектив основали в 2017 году и впервые о нем стало известно после участия в конкурсе молодых артистов Koza Music Battle. Тогда Our Atlantiс получили шанс выступить на фестивале "Файне Місто".

В 2018 году артисты презентовали альбом Pillow, в который вошли три песни, в которых воспели вечные экзистенциальные вопросы и проблематику загрязнения окружающей среды.

В октябре 2019 года мир услышал первую украиноязычную композицию коллектива – "Слышишь".

Our Atlantiс – "Слышишь": смотрите видео онлайн

Группа состоит из трех человек:

вокалист и клавишник Виктор Байда;

басист Дмитрий Бакал;

ударник Алексей Быков.

На Нацотборе на Евровидение-2022 музыканты выступят с украиноязычной песней "Моя любовь".

ROXOLANA

Настоящее имя – Роксолана Сирота, она родом из Львова. Ранее снималась в сериале "Дежурный врач", а в 2019 году была участницей вокального шоу "Голос страны".

Роксолана Сирота на "Голосе страны-9": смотрите видео онлайн

Летом 2021 года артистка начала арт-проект Ukraine Is, который соединил современную украинскую музыку и поэзию: 5 песен и видеоклипов на слова известных украинских поэтов Лины Костенко, Юрия Издрика, Ивана Франко, Лины Костенко и Михайля Семенко. Героями этих клипов стали выдающиеся украинцы: певица Нина Матвиенко, группа KAZKA, режиссер Ахтем Сеитаблаев, художник Анатолий Криволап.

Дебютное видео на песню "Глазами" на ютубе посмотрели около миллиона раз, а сам трек вошел в топ-10 танцевальных хитов украинского радио.

ROXOLANA – "Глазами": смотрите видео онлайн

ROXOLANA стала первой украинской певицей, которая выпустила клип на языке жестов. Посвятила его Международному дню жестовых языков (23 сентября).

Клип ROXOLANA на жестовом языке: смотрите видео онлайн

12 февраля артистка выступит на Нацотборе с песней GIRLZZZZ.

WELLBOY

Антон Вельбой стал настоящим прорывом в украинской музыке. Музыкант родился в селе Грунь Сумской области в семье сельских музыкантов. Затем поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Во время учебы подрабатывал каменщиком, аниматором, МС, актером.

В 2019 году парень принял участие в 10 сезоне шоу "Х-фактор", где был в команде Насти Каменских. В финале занял 3 место.

Антон Вельбой на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

В 2021 году артист начал сотрудничать с музыкальным продюсером Юрием Бардашем. В том же году презентовал дебютный клип на песню "Гуси", которая принесла WELLBOY бешеную популярность. За первую неделю после премьеры композиция вошла в топ-20 песен украинского Apple Music, а видеоклип просмотрели на ютубе более 18 миллионов раз.

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WELLBOY – "Гуси": смотрите видео онлайн

В июле 2021 года WELLBOY выступил на главной сцене фестиваля Atlas Weekend. Впоследствии он выпустил трек "Вишни", который также быстро стал хитом.

WELLBOY – "Вишни": смотрите видео онлайн

На сцене Национального отбора на Евровидение-2022 Антон исполнит песню "Nozzy Bossy".

Под мробнее: http://cyclowiki.org/wiki/Michael_Soul