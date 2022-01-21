Объявление результатов премии состоялось 20 января во время фестиваля-шоукейса ESNS в Нидерландах. На награду претендовали 14 исполнителей из разных стран Европы, однако украинке Алине Паш удалось завоевать премию вместе с представителями Ирландии (Denise Chaila), Венгрии (Дeva), Франции (Mezerk) и Нидерландов (Blanks).

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Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно интересная и уникальная артистка. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает,

– прокомментировало жюри победу Алины Паш.

Отметим, что почетным членом жюри стала украинская реперша Ayona Alyona, которая в прошлом году победила в основной номинации и стала фавориткой фанатского голосования. Следовательно, две украинки уже два года подряд покорили европейскую сцену.

Алина Пашкова получила приз в 10 тысяч евро.

"Спасибо за то, что моя культура, которую я несу, может быть замечена где-то еще в Европе, в мире. Это так особенно для меня. Потому что я чувствую это миссией своей души", – заявила Алина Паш во время награждения.



Алина Паш победила в премии Евросоюза Music Moves Europe Awards / Фото с инстаграма Slukh.media