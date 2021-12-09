Олег рассказал, где больше всего нравится выступать, какие чувства возникли после презентации песни с "Океаном Эльзы", какой будет новая группа KALUSH Orchestra. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше.

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Создание группы и первые концерты

Сейчас KALUSH является одним из наиболее перспективных коллективов Украины. Помните ли момент, когда решили создать группу?

Коллектив создал в 2019 году. Считаю, что самая большая сила именно в синергии. Я хорошо читаю рэп, но не играю на музыкальных инструментах. Игорь Диденчук умеет играть на 50 музыкальных инструментах, а МС Килиммен дополняет нас. Мы гармоничны, это и делает KALUSH крутой группой.

Группа KALUSH / Фото из инстаграма коллектива

Какие эмоции были после первого выступления?

Первое выступление было на концертной площадке, где было 3 тысячи человек. Признаюсь, было страшно, потому что до этого я выступал максимум перед сотней зрителей. Но даже перед таким количеством очень волновался.

Для многих артистов особенно важны концерты, встречи с поклонниками вживую. Расскажите о первом сольном концерте KALUSH.

Он проходил во Львове или в Тернополе, уже не помню. Знаю точно, что было очень феерично. Но тогда переполняло волнение. Уже где-то после пятидесятого концерта выступления превратились в рутину. По-настоящему "раскачивает" тогда, когда должен выступать перед 4–5 тысячами поклонников. Перед концертом они кричат ​​"KALUSH, KALUSH", а я все это слышу в гримерке и мурашки бегут по коже.

Олег Псюк на концерте / Фото из инстаграма группы KALUSH

Когда же приезжаю в маленькие города такого нет. В клуб, где проходит концерт, приходит мало людей, там какая-то постсоветская атмосфера. Однако я очень хочу, чтобы все, кому нравится моя музыка, услышали ее вживую. Потому и делаю большие туры, приезжаю в разные города.

После концертов общаетесь с фанатами?

Да, конечно. Я, наверное, один из немногих артистов, которые действительно всегда остаются после концертов со зрителями. Фотографируюсь с ними, общаюсь. Могу сказать, что это своеобразные фан-встречи.

Коллаборации с артистами

В Вашем творчестве есть коллаборации с несколькими артистами, поговорим о них. Как работали со Skofkou?

Работа с ним была самой легкой. Мы понимаем друг друга с полуслова. Наверное, поэтому нам удается писать хиты, которые звучат в разных уголках страны.

KALUSH ft. Skofka – "Додому": смотрите видео онлайн

Осенью Вы представили хит в коллаборации с Кристиной Соловий. У кого возникла идея дуэта?

Коллаборацию я предложил. Вообще большинство дуэтов состоялись по моей инициативе. Я написал ей, мы встретились в студии. Было три встречи, во время которых мы пообщались, поняли, что хотим создать.

Как происходила запись песни "Таксі", съемки клипа?

Песню записывали в нашей студии. В общей сложности от первой встречи до выхода трека прошло примерно 9 месяцев. Процесс длился очень долго. А съемки были достаточно короткими. Они начались в 5 утра, мы планировали снять все до восхода солнца.

KALUSH ft. Кристина Соловий – "Таксі": смотрите видео онлайн

В октябре Вы порадовали поклонников композицией "Перемога", которую представили вместе с группой "Океан Эльзы". Авторами слов являетесь вы и Святослав Вакарчук. Как происходил процесс написания песни?

Святослав написал свою часть, а я – свою. После этого мы встретились на студии, обсудили, как лучше представить этот трек. Писали его несколько месяцев.

"Океан Эльзы" – одни из первого эшелона украинских исполнителей. Что ощущали, когда выпускали общий трек?

Было очень увлекательно. Презентация состоялась в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, где мы собрали пресс-конференцию. После общения с журналистами пошли на улицу, где на больших экранах "Гулливера" включили наш клип. У меня были мысли: "Стою сейчас с "Океаном Эльзы", у нас вышла совместная песня, мы вместе со СМИ и другими людьми смотрим клип".

"Океан Эльзы" ft. KALUSH – "Перемога": смотрите видео онлайн

О хейтерах, звездной болезни и новой группе

У каждого известного человека есть хейтеры, этого не избежать. Как вы реагируете на негативные комментарии?

Я не обращаю внимания на негативные комментарии. Я являюсь сторонником эзотерики и считаю, что в жизни случается то, на что я обращаю свое внимание. Если сосредотачиваться на положительных вещах, которые мне нравятся, и на импонирующих людях, то все будет хорошо.

Что лично для вас означает музыка?

Одна из немногих вещей, от которой появляются мурашки по коже.

Олег Псюк на концерте / Фото из инстаграма группы KALUSH

Боитесь звездной болезни?

Нет, у меня есть за что любить и уважать себя вне музыки.

Совсем скоро начнется подготовка к новогодним праздникам, корпоративам. Какие планы на декабрь у вас?

Выступления, концерты, релизы. 17 декабря будет новая премьера.

Недавно Kalush удивил, представив новую группу – KALUSH Orchestra. Расскажите о ней больше, ведь для многих это была неожиданность.

Да, мы запустили еще один проект KALUSH Orchestra. Это рэп с фольклорными мотивами и максимальным количеством аутентики. Новая группа будет двигаться параллельно с основной. Основным участником новой группы стал бэк-вокалист KALUSH – Джонни Дывный. Также в составе есть я, Килиммен и 3 гениальных мультиинструменталиста – Игорь Диденчук, Музычук Тимофей и Виталий Дужик.

Первый сингл новой группы – "Штомбер вомбер". Это яркий трек с ярко выраженными фольклорными мотивами.

Kalush Orchestra – Shtomber Womber: смотрите видео онлайн