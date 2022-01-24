На пресс-конференции Суспільного у представителей Национального отбора Евровидения-2022 поинтересовались, соответствуют ли все конкурсанты правилам песенного конкурса. Так журналисты намекнули, что один из участников планировал ехать в Россию с концертами в 2018 году.

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Все участники длинного списка проверялись на соответствие правилам Евровидения. Все участники, находящиеся в коротком списке, насколько нам известно, соответствуют всем условиям Национального отбора. Я, кажется, понимаю, о ком вы говорите, но планировать – это не выступать. Здесь я нарушения не вижу,

– заявил Ярослав Лодыгин.

Похоже, речь шла об Alina Pash. В июне 2018 года она собиралась выступить в кремлевском IT-центре Сколково, который называют российской кремниевой долиной. Однако певица все же отказалась от концерта. Об этом пишет портал "Новости Закарпатья".

Alina Pash / Фото из инстаграма певицы

Следует отметить, что подобные проверки на выступления в государстве-агрессоре стали актуальны после Нацотбора Евровидения-2019, когда победила MARUV с песней Siren Song. Она отказалась подписывать соглашение с НСТУ, которое запрещало гастролировать по России, и уехала в Москву собирать награды.

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