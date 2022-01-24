По правилам Национального отбора на участие в Евровидении-2022 могут претендовать песни, которые не звучали публично до 1 сентября 2021 года. Так, LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук) попал в скандал. Однако продюсер Игорь Тарнопольский поспешил заверить, что условия конкурса они не нарушили.

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Скандал на Нацотборе на Евровидение-2022 с LAUD

Покорять Европу LAUD хочет с лирической песней Head Under Water, которая вошла в его второй студийный альбом DUAL. Правда, этот трек в его исполнении доступен в сети с 27 июля 2018 года. Однако продюсер уверяет, что все согласно правилам.

Новый хит LAUD написал голландский сонграйтер Daniel Boting. Он получил его в 2018 году и в рамках эксперимента записал на студии. Head Under Water действительно "гулял" по интернету три года, но его официальный релиз состоялся позже, чем 1 сентября 2021 года, как того требуют правила Нацотбора Евровидения-2022.

Мы сделали экспериментальную запись с LAUD и, когда получили столь крутой результат, решили отложить официальный релиз до выхода альбома. Песня вошла во второй полноформатный альбом артиста, который был издан 18 ноября 2021 года,

– оправдался продюсер.

LAUD – Head Under Water: слушайте песню онлайн