Согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только 5-х украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке. Только одна – на украинском.
Интересно "Слепящие огни": песня какого исполнителя взорвала Billboard Hot 100 за всю историю чарта
Серед них:
- DOROFEEVA – gorit
- Артем Пивоваров – "Дежавю"
- WELLBOY – "Гуси"
- Тина Кароль – "Скандал"
- LOBODA – moLoko
Что касается остальных 96 песен в списке Apple Music 2021, то там чаще всего фигурируют российские Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow, Джиган и другие. Что касается иностранных исполнителей, то украинцы чаще всего также слушали итальянскую группу Måneskin, канадского певца The Weeknd и рэпера Lil Nas X.
Сервис Apple Music также назвал победителей премии Apple Music Awards. Ими стали:
- Артист года: The Weeknd
- Автор года: H.E.R
- Открытие года: Olivia Rodrigo
- Песня года: "drivers license" by Olivia Rodrigo
- Альбом года: "SOUR" by Olivia Rodrigo
Победители Apple Music Awards 2021 / Скриншот с сайта