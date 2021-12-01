Согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только 5-х украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке. Только одна – на украинском.

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Серед них:

  1. DOROFEEVA – gorit
  2. Артем Пивоваров – "Дежавю"
  3. WELLBOY – "Гуси"
  4. Тина Кароль – "Скандал"
  5. ​LOBODA – moLoko

Что касается остальных 96 песен в списке Apple Music 2021, то там чаще всего фигурируют российские Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow, Джиган и другие. Что касается иностранных исполнителей, то украинцы чаще всего также слушали итальянскую группу Måneskin, канадского певца The Weeknd и рэпера Lil Nas X.

Сервис Apple Music также назвал победителей премии Apple Music Awards. Ими стали:

  • Артист года: The Weeknd
  • Автор года: H.E.R
  • Открытие года: Olivia Rodrigo
  • Песня года: "drivers license" by Olivia Rodrigo
  • Альбом года: "SOUR" by Olivia Rodrigo

Apple Music Awards 2021
Победители Apple Music Awards 2021 / Скриншот с сайта