Долгожданный финал Нацотбора состоится 12 февраля. Во время феерического шоу станет известно, кто поедет в мае в Турин и будет представлять Украину на Евровидении.
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Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022
Alina Pash
Алина Паш – украинская певица, рэперка. Она сотрудничала с группой "Горячий шоколад", пела на бэк-вокале группы СКАЙ и у певицы Ирины Билык. В 2015 году исполнительница участвовала в "Х-факторе", где заняла третье место.
Алина Паш на " Х-факторе": смотрите видео онлайн
В 2017 году окончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств, где получила степень магистра. В следующем году исполнительница презентовала дебютный сингл Bitanga.
Alina Pash – Bitanga: смотрите видео онлайн
Среди музыкальных работ знаменитости также есть:
- Oinagori: видео на трек сняли во Франции с местной командой;
- песня "Робот" с группой ТНМК;
- хип-хоп колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю";
- "Первая леди" с Ріапобой.
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Несмотря на российско-украинскую войну исполнительница продолжала сотрудничать с Иваном Дорном, который живет и работает в стране-агресоре. 11 июня 2018 года она должна была выступать в России, в центре Сколково. Тогда она выделяла закарпатский говор в отдельный язык и заявляла о космополитических взглядах. Организатором этого выступления была российская компания Bosco di Ciliegi, которая принадлежит Михаилу Куснировичу – доверенному лицу Путина на президентских выборах 2018 года. Другие запланированные концерты в Москве певица отменила. Мол, "музыке не место там, где есть шум и ненависть".
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Для Нацотбора на Евровидение-2022 артистка подготовила песню "Тени забытых предков".
Cloudless
Украинская попрок-электронная группа. В ее состав входят Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачев. Известность коллективу принесла песня "Между мирами", которая стала саундтреком к сериалу "Школа".
Cloudless – "Между мирами": смотрите видео онлайн
Песни коллектива можно услышать и в других фильмах и телепрограммах: "Папаньки", "Сидоренко-Сидоренко", "Встреча одноклассников", "Хата на тата", "Любовь на выживание", "Взвешенные и счастливые". Также музыканты уже принимали участие в Нацотборе в 2020 году.
Cloudless на Нацотборе на Евровидение-2020: смотрите видео онлайн
В 2019 году коллектив объявлял о распаде и в том же году заявил о возобновлении деятельности, однако уже в новом составе. После карантинной паузы Cloudless вернулся с премьерой песни "Мысли".
Cloudless – "Мысли": смотрите видео онлайн
На Нацотборе 2022 года артисты будут бороться за право представлять Украину в Турине с песней All Be Alright.
KALUSH Orchestra
KALUSH Orchestra – параллельный проект группы KALUSH, который исполнители запустили в конце 2021 года. В отличие от основной группы, Новый проект акцентирует на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентике. Оба коллектива имеют общих участников: Олега Псюка, Килиммена и Джонни Дивного. В Kalush Orchestra к ним добавились 2 мультиинструменталиста – Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Продолжил работу Игорь Диденчук, который ранее фокусировался на KALUSH.
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KALUSH Orchestra – Штомбер Вомбер: смотрите видео онлайн
Если ребята победят в Нацотборе на Евровидение-2022, то поедут в Турин с песней "Стефания".
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LAUD
Настоящее имя артиста – Влад Каращук. Он учился в Киеве, принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых "Шаг к звездам", "Черноморские игры", отбор на "Детское Евровидение". После окончания школы Влад поступил в Киевский институт музыки имени Глиэра на отделение эстрадного вокала. Параллельно с учебой он занимался в филиале American Music Academy.
В 2015 году артист выступил на фестивале Alfa Jazz Fest (теперь – Leopolis Jazz Fest), а в 2016 году принял участие в шоу "Голос страны", где дошел до финала в команде Ивана Дорна.
LAUD на "Голосе страны": смотрите видео онлайн
Дебютной песней вокалиста стала "В эту ночь", которую транслировали на всех ведущих радиостанциях страны.
10 февраля 2018 года LAUD впервые принял участие в Нацотборе на Евровидение. Тогда он выступил с песней Waiting и дошел до финала.
LAUD на Нацотборе на Евровидение в 2018 году: смотрите видео онлайн
В 2019 году он снова попробовал свои силы в борьбе за право представлять Украину на песенном конкурсе. Тогда презентовал трек "2 дня".
LAUD на Нацотборе на Евровидение в 2019 году: смотрите видео онлайн
В финале национального отбора на Евровидение-2022 LAUD споет трек Head Under Water.
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Michael Soul
Настоящее имя вокалиста – Михаил Сосунов. Он родом из Беларуси, является певцом и автором песен. Он был участником различных талант-шоу в Беларуси, России и Украине. Родители Михаила связаны с музыкой, поэтому он перенял это дело от них.
Среди украинских вокальных шоу, где можно было увидеть Михаила, были "Х-фактор" (2011 год) и "Голос страны" (2018 год).
Михаил Сосунов на "Голосе страны": смотрите видео онлайн
Michael Soul и Евровидение
- В 2008 году артист дошел до полуфинала белорусского отбора на Детское Евровидение.
- В 2017 году он выступал на бэк-вокале в группе NaviBand, который представлял Беларусь на песенном конкурсе.
- В 2019 году Михаил презентовал песню HUMANIZE, с которой стал финалистом национального отбора на Евровидение в Беларуси.
Michael Soul – HUMANIZE: смотрите видео онлайн
На украинский Нацотбор на Евровидение-2022 артист подал композицию Demons.
Our Atlantiс
Украинская инди-поп группа из Умани, которая сейчас развивает карьеру в Киеве. Коллектив основали в 2017 году и впервые о нем стало известно после участия в конкурсе молодых артистов Koza Music Battle. Тогда Our Atlantiс получили шанс выступить на фестивале "Файне Місто".
В 2018 году артисты презентовали альбом Pillow, в который вошли три песни, в которых воспели вечные экзистенциальные вопросы и проблематику загрязнения окружающей среды.
В октябре 2019 года мир услышал первую украиноязычную композицию коллектива – "Слышишь".
Our Atlantiс – "Слышишь": смотрите видео онлайн
Группа состоит из трех человек:
- вокалист и клавишник Виктор Байда;
- басист Дмитрий Бакал;
- ударник Алексей Быков.
На Нацотборе на Евровидение-2022 музыканты выступят с украиноязычной песней "Моя любовь".
ROXOLANA
Настоящее имя – Роксолана Сирота, она родом из Львова. Ранее снималась в сериале "Дежурный врач", а в 2019 году была участницей вокального шоу "Голос страны".
Роксолана Сирота на "Голосе страны-9": смотрите видео онлайн
Летом 2021 года артистка начала арт-проект Ukraine Is, который соединил современную украинскую музыку и поэзию: 5 песен и видеоклипов на слова известных украинских поэтов Лины Костенко, Юрия Издрика, Ивана Франко, Лины Костенко и Михайля Семенко. Героями этих клипов стали выдающиеся украинцы: певица Нина Матвиенко, группа KAZKA, режиссер Ахтем Сеитаблаев, художник Анатолий Криволап.
Дебютное видео на песню "Глазами" на ютубе посмотрели около миллиона раз, а сам трек вошел в топ-10 танцевальных хитов украинского радио.
ROXOLANA – "Глазами": смотрите видео онлайн
ROXOLANA стала первой украинской певицей, которая выпустила клип на языке жестов. Посвятила его Международному дню жестовых языков (23 сентября).
Клип ROXOLANA на жестовом языке: смотрите видео онлайн
12 февраля артистка выступит на Нацотборе с песней GIRLZZZZ.
WELLBOY
Антон Вельбой стал настоящим прорывом в украинской музыке. Музыкант родился в селе Грунь Сумской области в семье сельских музыкантов. Затем поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады". Во время учебы подрабатывал каменщиком, аниматором, МС, актером.
В 2019 году парень принял участие в 10 сезоне шоу "Х-фактор", где был в команде Насти Каменских. В финале занял 3 место.
Антон Вельбой на "Х-факторе": смотрите видео онлайн
В 2021 году артист начал сотрудничать с музыкальным продюсером Юрием Бардашем. В том же году презентовал дебютный клип на песню "Гуси", которая принесла WELLBOY бешеную популярность. За первую неделю после премьеры композиция вошла в топ-20 песен украинского Apple Music, а видеоклип просмотрели на ютубе более 18 миллионов раз.
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WELLBOY – "Гуси": смотрите видео онлайн
В июле 2021 года WELLBOY выступил на главной сцене фестиваля Atlas Weekend. Впоследствии он выпустил трек "Вишни", который также быстро стал хитом.
WELLBOY – "Вишни": смотрите видео онлайн
На сцене Национального отбора на Евровидение-2022 Антон исполнит песню "Nozzy Bossy".