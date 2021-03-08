В начале февраля между популярными украинскими певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль вспыхнул скандал. Артистки публично отвечали на упреки друг друга, а недавно впервые после конфликта встретились на одной сцене. Под прицелом камер звезды не стали выяснять отношения, а обменялись любезными словами.

Королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова появилась в эфире шоу "Липсинк Батл", ведущими которого являются Тина Кароль и Потап. Знаменитость неожиданно для публики вышла на сцену прямо во время номера олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой, которая пародировала ее с песней "Королева ночи". Певица выразила свой восторг от выступления гимнастки и не обошла вниманием громкий скандал с коллегой.

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Подлить масла в огонь решил продюсер Потап. Несмотря на то, что Тина Кароль представила Оля Полякову как "сексуальную и неповторимую деву ночи", рэпер поинтересовался, как сложились отношения звезд после публичного конфликта. Ведущая отметила, что "Липсинк батла" между ними ждать не стоит, а артистка добавила, что драгоценное эфирное время они предпочитают отдать другим знаменитостям.

Знаешь, Тина, я думаю, для наших с тобой батлов нужно снимать отдельное шоу. Нас и так с тобой много в последнее время, давай уделим нашим коллегам, артистам, эфирное время, чтобы наслаждаться их талантами,

– отметила Оля Полякова.

Так, певицы обменялись любезными словами и показали, что скандал исчерпан.

Оля Полякова и Тина Кароль встретились на одной сцене: смотрите видео онлайн

Скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль