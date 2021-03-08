Оля Полякова и Тина Кароль впервые после скандала встретились на одной сцене: видео
В начале февраля между популярными украинскими певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль вспыхнул скандал. Артистки публично отвечали на упреки друг друга, а недавно впервые после конфликта встретились на одной сцене. Под прицелом камер звезды не стали выяснять отношения, а обменялись любезными словами.
Источник:24 канал
Королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова появилась в эфире шоу "Липсинк Батл", ведущими которого являются Тина Кароль и Потап. Знаменитость неожиданно для публики вышла на сцену прямо во время номера олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой, которая пародировала ее с песней "Королева ночи". Певица выразила свой восторг от выступления гимнастки и не обошла вниманием громкий скандал с коллегой.
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Подлить масла в огонь решил продюсер Потап. Несмотря на то, что Тина Кароль представила Оля Полякову как "сексуальную и неповторимую деву ночи", рэпер поинтересовался, как сложились отношения звезд после публичного конфликта. Ведущая отметила, что "Липсинк батла" между ними ждать не стоит, а артистка добавила, что драгоценное эфирное время они предпочитают отдать другим знаменитостям.
Знаешь, Тина, я думаю, для наших с тобой батлов нужно снимать отдельное шоу. Нас и так с тобой много в последнее время, давай уделим нашим коллегам, артистам, эфирное время, чтобы наслаждаться их талантами,
– отметила Оля Полякова.
Так, певицы обменялись любезными словами и показали, что скандал исчерпан.
Оля Полякова и Тина Кароль встретились на одной сцене: смотрите видео онлайн
Скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль
- В эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной вытницей на похоронах". После выхода курьезного фрагмента она поспешила извиниться перед коллегой и объяснила, что имела в виду лишь "печальный репертуар", а не личную трагедию – смерть мужа Евгения Огира.
- Тина Кароль публично ответила певице и заявила, что будет плакать о любимом, но не на похоронах, а будет жить ради сына Вениамина. По мнению артистки, как Оля Полякова, так и представители шоу "Маска", которые только через несколько дней извинились перед звездой, пробили дно.
- Впоследствии Тина Кароль заверила, что ее отношение к коллеге после скандала не изменилось. Она назвала слова Поляковой "бесконтрольностью языка, неслучайной случайностью".
- Сама Оля Полякова убеждена, что исполнительница использовала ее ради пиара и продвижения нового трека "Скандал".
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