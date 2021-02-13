Неделю назад в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Певица уже третий раз отреагировала на скандал и призналась, что ее отношение к коллеге не изменилось.

Ранее Тина Кароль отметила, что артисты должны сеять только добро, беречь слушателей и зрителей, а не "пробивать дно". В новом интервью певица объяснила, что имела в виду и призналась, как на самом деле относится к Оле Поляковой после публичного конфликта.

Важно Есть дно, которое пробить нельзя, – Тина Кароль о конфликте с Поляковой

Как Тина Кароль относится к Оле Поляковой после скандала

Она рассказала, что о скандальной фразе коллеги в шоу "Маска" узнала уже после ее извинений. Решение конфликта исполнительница отложила на следующий день, однако проснулась в 5 часов утра от волнения и ужаса. Однако, по словам артистки, обиду на Олю Полякову она не держит и относится к ней, как и раньше, хорошо, а ее неприязнь не воспринимает всерьез.

Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней,

– отметила певица.

К съемкам интервью Тина Кароль и Оля Полякова не виделись и не общались лично. Зато звезда попросила своего менеджера Павла Орлова связаться с пиар-менеджером Поляковой Михаилом Ясинским и "протянуть руку дружбы". Результат встречи представителей звезд пока неизвестен.

Однако Тина Кароль призналась, что острой фразой Оля Полякова задела ее за живое. Поэтому она считает вполне справедливым то, что артистка стала участницей рекламной компании ее новой песни "Скандал".

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – отметила артистка.

Тина Кароль о канале "Украина"

Знаменитость считает виновниками скандала именно канал "Украина", которые позволили выпустить курьезный фрагмент в эфир. По мнению Тины Кароль, они пробили моральное дно.

Почему так поступили ТРК Украина? Забыли о том, что это телевидение?... Вот тех, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать – это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! А показать такое в эфире – это пробить дно,

– высказалась Тина Кароль.

Смотрите полное интервью Тины Кароль онлайн: