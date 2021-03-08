На початку лютого між популярними українськими співачками Олею Поляковою і Тіною Кароль спалахнув скандал. Артистки публічно відповідали на закиди одна одної, а нещодавно вперше після конфлікту зустрілись на одній сцені. Під прицілом камер зірки не стали з'ясовувати стосунки, а обмінялися люб'язними словами.

Королева українського шоу-бізнесу Оля Полякова з'явилась в ефірі шоу "Ліпсінк Батл", ведучими якого є Тіна Кароль та Потап. Знаменитість несподівано для публіки вийшла на сцену просто під час номера олімпійської чемпіонки Анни Різатдінової, яка пародіювала її з піснею "Королева ночі". Співачка висловила свій захват від виступу гімнастки та не оминула увагою гучний скандал з колегою.

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Підлити масла у вогонь вирішив продюсер Потап. Попри те, що Тіна Кароль представила Олю Полякову як "сексуальну та неповторну діву ночі", репер поцікавився, як склалися стосунки зірок після публічного конфлікту. Ведуча наголосила, що "ліпсінк батлу" між ними чекати не варто, а артистка додала, що дорогоцінний ефірний час вони воліють віддати іншим знаменитостям.

Знаєш, Тіно, я думаю, для наших з тобою батлів потрібно знімати окреме шоу. Нас і так з тобою забагато останнім часом, давай приділимо нашим колегам, артистам, ефірний час, щоб насолоджуватися їхніми талантами,

– наголосила Оля Полякова.

Так, співачки обмінялися люб'язними словами та показали, що скандал вичерпано.

Оля Полякова і Тіна Кароль зустрілись на одній сцені: дивіться відео онлайн

Скандал між Олею Поляковою і Тіною Кароль