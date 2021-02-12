Украинская певица Тина Кароль во второй раз отреагировала на слова Оли Поляковой о "плакальщице на похоронах" на шоу "Маска". По словам артистки, все исполнители общаются со слушателями, поэтому они должны "сеять лишь добро", а не "пробивать дно".

Тина Кароль отметила, что последний раз будет комментировать слова Оли Поляковой. Сделала она это в эфире одной украинской радиостанции в рамках релиза ее новой песни "Скандал".

К слову Буду плакать, но не на похоронах: Тина Кароль ответила Поляковой после заявления о "плакальщице"

Тина Кароль о конфликте с Поляковой

Женщина предложила больше не поднимать скандальную тему.

"Я вообще считаю, что есть дно и мы вообще не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Ты и я сидим и говорим на многомиллионную аудиторию, телевидение наше тоже, лелеем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому, давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро. И ты так же", – отметила Тина Кароль.

Ведущий эфира отметил, что конфликт с Поляковой случайно возник перед премьерой песни с неоднозначным названием "Скандал". На это певица ответила, что: "Это уже насколько работает интеллект человека. Либо он обидится, либо враг станет его помощником".

Тина Кароль в эфире "Хит ФМ": смотрите видео

Напомним, что на скандал вокруг двух украинских звезд уже отреагировали сами представители шоу "Маска", где был обнародован фрагмент со словами оскорбления Оли Поляковой. В шоу извинились за такой инцидент, правда украинцы в комментариях отреагировали, что эти извинения через 3 дня после выпуска шоу уже никому не нужны.