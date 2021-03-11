Принц бунтует, – Ольга Фреймут раскритиковала образ Гарри на интервью
Украинская телеведущая Ольга Фреймут давно дает советы, как соблюдать правила этикета в повседневной жизни. Женщина решила прокомментировать образ королевского отпрыска – принца Гарри на интервью с Опрой Уинфри.
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
В своих инстаграм-сториз Ольга Фреймут оставила изображение принца Гарри с интервью и по пунктам раскритиковала несколько деталей. По ее мнению, он нарушил правила этикета.
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Принц бунтует. Рубашка – три расстегнутые пуговицы – это слишком. Две – максимум. Носки – неприлично показывать тело,
– лаконично написала Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут раскритиковала принца Гарри / Скриншот из инстаграм-сториз Ольги Фреймут
Отметим, что принц Гарри надел на интервью серый костюм, белую рубашку и коричневую обувь. Многие пользователи социальных сетей подметили, что в этом образе он неоднократно появлялся на различных мероприятиях. В то же время люди подметили, что костюм на нем выглядел маловатым, а ботинки – старыми и заношенными.
Принц Гарри и Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри / Фото CBS
В то же время Меган Маркл имела эффектный и дорогой вид, несмотря на "траурность" образа. Для интервью она надела шелковое черное платье с белым узором от Giorgio Armani (цена – около 126 тысяч гривен), а также обула туфли от Aquazzura, примерила подвеску на шею от Pippa Small, серьги Birks и браслет принцессы Дианы Cartier.
Образ Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри (слева – принцесса Диана) / The Daily Mail
Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл:
- супруги рассекретили пол второго ребенка;
- Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри;
- жена принца Гарри заявила, что Кейт Миддлтон довела ее до слез;
- Меган Маркл хотела совершить самоубийство;
- избранница Гарри страдала от расизма в королевской семье.
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