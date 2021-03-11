Украинская телеведущая Ольга Фреймут давно дает советы, как соблюдать правила этикета в повседневной жизни. Женщина решила прокомментировать образ королевского отпрыска – принца Гарри на интервью с Опрой Уинфри.

В своих инстаграм-сториз Ольга Фреймут оставила изображение принца Гарри с интервью и по пунктам раскритиковала несколько деталей. По ее мнению, он нарушил правила этикета.

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Принц бунтует. Рубашка – три расстегнутые пуговицы – это слишком. Две – максимум. Носки – неприлично показывать тело,

– лаконично написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут раскритиковала принца Гарри / Скриншот из инстаграм-сториз Ольги Фреймут

Отметим, что принц Гарри надел на интервью серый костюм, белую рубашку и коричневую обувь. Многие пользователи социальных сетей подметили, что в этом образе он неоднократно появлялся на различных мероприятиях. В то же время люди подметили, что костюм на нем выглядел маловатым, а ботинки – старыми и заношенными.



Принц Гарри и Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри / Фото CBS

В то же время Меган Маркл имела эффектный и дорогой вид, несмотря на "траурность" образа. Для интервью она надела шелковое черное платье с белым узором от Giorgio Armani (цена – около 126 тысяч гривен), а также обула туфли от Aquazzura, примерила подвеску на шею от Pippa Small, серьги Birks и браслет принцессы Дианы Cartier.



Образ Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри (слева – принцесса Диана) / The Daily Mail

Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл: