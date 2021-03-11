Принц бунтує, – Ольга Фреймут розкритикувала образ Гаррі на інтерв'ю
Українська телеведуча Ольга Фреймут давно дає поради, як дотримуватись правил етикету у повсякденні. Жінка вирішила прокоментувати образ королівського нащадка – принца Гаррі на інтерв'ю з Опрою Вінфрі.
Джерело:інстаграм Ольги Фреймут
У своїх інстаграм-сторіз Ольга Фреймут залишила зображення принца Гаррі з інтерв'ю та по пунктах розкритикувала кілька деталей. На її думку, він порушив правила етикету.
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Принц бунтує. Сорочка – три розстебнуті ґудзики – це занадто. Два – максиму. Шкарпетки – непристойно показувати тіло,
– лаконічно написала Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут розкритикувала принца Гаррі / Скриншот з інстаграм-сторіз Ольги Фреймут
Зазначимо, що принц Гаррі одягнув на інтерв'ю сірий костюм, білу сорочку та коричневе взуття. Чимало користувачів соціальних мереж підмітили, що у цьому образі він неоднозово з'являвся на різних заходах попередніми роками. В той же час люди підмітили, що костюм на ньому виглядав замалим, а черевики – старими і заношеними.
Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі / Фото CBS
В той же час Меган Маркл мала ефектний та дорогий вигляд, незважаючи на "траурність" образу. Для інтерв'ю вона одягнула шовкову чорну сукню з білим візерунком від Giorgio Armani (ціна – близько 126 тисяч гривень), а також взула туфлі від Aquazzura, приміряла підвіску на шию від Pippa Small, сережки Birks і браслет принцеси Діани Cartier.
Образ Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі (ліворуч – принцеса Діана) / The Daily Mail
Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл:
- подружжя розсекретило стать другої дитини;
- Меган Маркл розповіла про таємне весілля з принцом Гаррі;
- дружина принца Гаррі заявила, що Кейт Міддлтон довела її до сліз;
- Меган Маркл хотіла скоїти самогубство;
- обраниця Гаррі потерпала від расизму в королівській сім'ї.
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