Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри обсуждают уже второй день. После подробностей кулис в королевской семье эксперт по языку тела Джуди Джеймс убеждена, что принц Гарри имеет самые худшие отношения с отцом принцем Чарльзом.

Специалист отметила, что именно принц Чарльз стал причиной многих конфликтов с принцем Гарри и Меган Маркл. Вероятно, он стал одним из тех, кто высказал расистские высказывания в сторону своего внука Арчи.

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Он (принц Гарри, – Showbiz 24) с любовью говорил о королеве, он с любовью говорил о своем брате Уильяме. Но когда вспомнили его отца, драматическая пауза, которая длилась несколько секунд перед тем, как он заговорил, на самом деле сказала все,

– поддразнила Джуди Джеймс.

"...И тогда он начал быстро моргать. Он вздохнул, пошевелил ногой, запнулся. Поэтому, вероятно, именно здесь кроется главный очаг возмущения", – добавила эксперт по языку тела о реакции на своего отца в интервью.

"Он знает, что такое боль... и Арчи его внук. Я всегда буду любить его, но случилось много боли. Я буду продолжать делать одним из своих приоритетов попытки исцелить эти отношения, – поделился своими эмоциями в интервью принц Гарри.

Стоит добавить, что сама Опра Уинфри подтвердила информацию о том, что о цвете кожи маленького Арчи ничего не говорила ни Елизавета II, ни ее супруг принц Филипп. О королеве также положительно отозвалась Меган Маркл, сравнив ее со своей бабушкой. Что касается принца Уильяма, который является родным и старшим братом Гарри, то он отметил, что у них напряженные отношения, но он все еще любит Уильяма. Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, имела проблемы в отношениях с Меган, но они вроде бы уладили конфликт.

Поэтому, и в самом деле можно подозревать, что самые большие проблемы у Гарри и Меган в Лондоне возникали именно из-за принца Чарльза, который является наследником "короны". Еще в детстве принц Гарри имел гораздо более близкие отношения с матерью принцессой Дианой, чем с принцем Чарльзом, поскольку тот изменял жене с сегодняшней его женой Камиллой Паркер-Боулз.



Принц Чарльз, принц Гарри и принцесса Диана / Архивное фото из сети