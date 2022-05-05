"Никогда не расставались так надолго": украинские звездные семьи, разведенные войной

Жестокая война, развязанная Россией, заставила многих украинских семей развестись. Так же и звездные семьи были вынуждены жить на расстоянии. О них читайте в материале.

Звездные жены, певицы и танцовщицы были вынуждены покинуть Украину, чтобы спастись от войны. Среди них – Маша Ефросинина, Оля Полякова и другие.

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Звездные семьи, разведенные войной

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Телеведущая несколько дней после начала войны была в Киеве, однако со временем выехала во Львов с детьми. Но в конце марта она увезла детей в Польшу. Человек звезды Тимур остался в столице, где вступил в территориальную оборону. Сейчас Маша Ефросинина не хочет возвращаться в Киев .

Телеведущая рассказала, что мужчина не любит видеть ее заплаканной и расстроенной. Супруги общаются видеосвязью, где не позволяют лишних эмоций.

Дети впервые видели, что папа плачет. Мы никогда не расставались так долго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке,

– признавалась Ефросинина.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Оля Полякова и Вадим Поляков

Певица долго не признавалась, где пересиживает войну. Впоследствии она рассказала, что сменила несколько жилищ в Европе, потому что не имеет своей недвижимости. Звезда поселилась во Франции на вилле подруги. Ее муж, так же как и муж Ефросининой, в ТРО.

Оля Полякова признавалась, что тяжело переживает разлуку с мужем. Раньше она никогда надолго с Вадимом не расставалась.

"Я замужем почти 20 лет и никогда не была одна. Для меня это такое серьезное испытание. Но зная, что я такая не одна, что миллионы женщин с детьми покинули свои дома и совсем у всех нет земли под ногами. Поэтому мне нечего плакаться и жаловаться".



Оля Полякова с мужем / Фото из инстаграма звезды

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Илона Гвоздева и Иван Хомякчук

Танцовщица с начала войны жила в Винницкой области. Там и остался ее муж. Однако в конце марта звезда решила уехать за границу.

Илона Гвоздева поселилась в Италии. Она с детьми и мамой получила возможность временного пребывания в одной из итальянских семей.

По возвращении в Украину хореографиня хочет закрепить союз браком после женитьбы в 2014 году: "Для меня статус никогда не был важным, не так им была заинтересована, но сегодня и навсегда важнее останется – это жизнь. Также это семейные отношения, и мы уже с моим мужем обсудили, что когда мы вернемся, то обязательно с ним обвенчаемся. Наступил именно такой момент. Если мы это переживем, это будет очень кстати".



Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Джамала и Бекир

В начале полномасштабной войны знаменитость уехала из Украины, чтобы быть полезной за границей. Она проводит концерты, на которых собирают средства для беженцев и ВСУ.

Недавно Джамала поздравила мужчину с годовщиной свадьбы. Она призналась, что ее сердце всегда вместе с мужем несмотря на разлуку: "Каждый день мысленно крепко-крепко тебя обнимаю. Скоро победим и отпразднуем сразу все годовщины и праздники".

Приветствие Джамалы:

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Жена музыканта около месяца гостит у сестер в Израиле. Виктор Павлик признался, что так надолго с любимой и сыном не расставался, поэтому расстояние переживает сложно.

Она уехала, на какое время сложно сказать, возможно месяц, а может и больше. Все-таки они там, что они в безопасности, и близки рядом. Мы каждый день на связи, общаемся с ней, каждый день я вижу Михасика, как он растет. Конечно, сложно, потому что разлука, но сдерживает и успокаивает нервы то, что сын и жена в безопасности,

– признавался Павлик.



Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Тарас Тополя и Alyosha

Alyosha еще до начала войны уехала из страны с тремя детьми еще до начала войны. Она поселилась у родных Тараса Тополя в США, в то время как он вступил в терроборону и остался в Украине. Но звезды уверяют, что разлука не отразилась на их отношениях.

Честно говоря, особых изменений не произошло. У нас с Еленой были приоритеты – воспитание детей. Сейчас Елена на себя взяла эту функцию. Ей тяжело, я знаю, ее поддерживают мои родные в Америке, но все легло на ее плечи. Все то, что мы раньше делили пополам,

– признался Тарас Тополь.

После победы пара хочет отправиться в романтический круиз.



Alyosha и Тарас Тополь / Фото с инстаграма Alyosha

Звезды, которые уже вернулись в Украину и воссоединились с мужчинами