Известная певица Оля Полякова вместе с детьми уехала за границу из-за полномасштабной войны. Но муж остался в Украине и вступил в терроборону.

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Оля Полякова о муже и своем состоянии

Исполнительница рассказала, что тяжело переживает разлуку с мужем. Раньше она никогда надолго с Вадимом не расставалась.

Я замужем почти 20 лет и никогда не была одна. Для меня это столь серьезное испытание. Но зная, что я так не одна, что миллионы женщин с детьми покинули свои дома и вовсе нет земли под ногами. Поэтому мне нечего плакаться и жаловаться,

– призналась артистка.

Оля Полякова умилилась, когда рассказывала о муже. Она призналась, что не поддерживает любимого, а он ее.

Я так смела только с вами. Если честно, я чуть-чуть расклеилась и немного разломилась. Поэтому именно мужчина мне каждый день говорит: "Держись, ты сильная! Ты вернешься домой, все будет хорошо! Я здесь все защищаю, все сохрани, соберись!".