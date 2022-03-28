Танцовщица Илона Гвоздева поделилась с поклонниками радостной новостью. Она с детьми и мамой получила возможность временного пребывания в одной из итальянских семей.

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Илона Гвоздева нашла убежище в Италии

Танцовщица рассказала, что ей помогла девушка из Италии. Звезда зарегистрировалась на сайте Refugees Welcome – там семьи предлагают бесплатное убежище для украинцев. Илона Гвоздева выбрала себе семью, наиболее подходящую по условиям, региону.



Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды

После этого звезда приехала на собеседование и осмотр квартиры. Так она получила возможность проживания в Италии.

Сегодня мой день наконец-то превратился в праздник, потому что мы получили временное пребывание в прекрасной итальянской семье Джанфранко и Джи-Джи. И знаете, сегодня я поняла, что хорошие люди всегда находят своих людей по духу, я не только нашла семью, но еще и нашла тренера по Zumba, Джи-Джи преподает танцы, представляете – это судьба,

– рассказала Илона Гвоздева.



Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды



Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды

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