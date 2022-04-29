Многие украинские семьи развелись из-за войны в Украине. Так же и Маша Ефросинина развелась с мужем. Тимур находится в Киеве в терробороне.
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Маша Ефросинина о разлуке с мужем
Телеведущая поделилась, что 2 мая будет годовщина знакомства с мужем. Впервые этот день супруги проведут порознь.
Дети впервые видели, что папа плачет. Мы никогда не расставались так долго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке,
– сказала Маша Ефросинина.
Человек телезвезды связывается с любимой видеосвязью. Он часто просит ее не плакать и сохранять хорошее настроение.
"Мы с ним говорили об этом, и он сказал, что ему не легче, когда я плачу. Хочет видеть нас улыбающимися, слышать, как мы живем и заботимся друг о друге. Радуется историям о том, что мы приобрели собаке новую кровать или сын нарвал мне цветы. А так все у нас сухо происходит, потому что если дать себе проявления нежности – я раскисаю".
Никакой романтики не разрешаем, не хочется. Последний романтический момент у нас был, когда он показал мне орхидеи. Я очень люблю цветы, и у нас на подоконнике в квартире очень много орхидей. "Смотри они все расцвели, я все поливаю". Вот это романтика!
– призналась звезда.
Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Как звезды переживают разлуку со вторыми половинками
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- Оля Полякова тяжело переживает разлуку с мужем. Она признавалась, что никогда раньше надолго с Вадимом не расставалась.
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