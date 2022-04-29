28 апреля россияне снова обстреляли Киев. Есть жертвы среди гражданского населения, ведь ракета попала в жилой дом. Хотя многие киевляне уже вернулись домой, но власти призывают не спешить с возвращением, ведь угроза ракетных ударов остается.

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Оля Полякова о возвращении в Киев

Артистка отметила, что в Украине для нее сейчас нет работы, и неизвестно, когда будет. А за границей она может выступать и этим собирать средства на нужды наших военных. А также снабжать работой свою команду. Полякова считает себя полезнее за границей, чем в Киеве.

Я полезна, ездя по миру, помогая своему коллективу, волонтерам, ВСУ. Что я буду делать в Киеве?

– сказала исполнительница.

Однако на время Полякова все-таки планирует вернуться в Украину. Ее приглашают выступать в госпитале и других местах, поэтому она решила дать несколько бесплатных концертов, чтобы поддержать наших военных. Оля ждет, пока во Францию приедет ее мама, которая останется с дочками. Только тогда она сможет уехать в Украину.

Конечно, сейчас больше пользы я приношу за границей, когда собираю деньги для нашей страны. Но как только будет безопасно для детей, мы сразу вернемся,

– подчеркнула исполнительница.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Заметим, многие украинские звезды уже вернулись в Киев, а некоторые вообще не выезжали из столицы. О них читайте по ссылке.