Джамала не любит выставлять напоказ личную жизнь, однако в годовщину свадьбы не могла оставить мужчину без публичного поздравления. 26 апреля их браку исполнилось 5 лет.

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Джамала поздравила мужчину с годовщиной свадьбы

Сегодня одна из самых ценных личных дат. 5 лет, как мы вместе с Бекиром. За это время мы успели так много – родить двух сыновей, начать строить собственный дом, подарить миру творчество, полное любви. И сколько всего невероятного нас еще ждет впереди. Бок о бок, рука в руке,

– нежно написала Джамала.

Она призналась, что ее сердце всегда с Бекиром, хотя последние два месяца войны они не могут быть рядом физически. "Каждый день мысленно крепко-крепко тебя обнимаю. Скоро победим и отпразднуем сразу все годовщины и праздники", – верит артистка.

Вместо фото из семейного архива Джамала впервые показала свадебный клип, снятый 5 лет назад в Киеве. Напомним, что пара соблюдала свадебный обряд крымских татар, поэтому их церемония состоялась в национальном стиле.

Чувственный видеоролик певица дополнила собственным хитом "Любити".

Джамала с мужем Бекиром на свадьбе: видео