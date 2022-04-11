Маша Ефросинина до последнего не хотела бежать за границу, но сделала это ради детей, которые в Украине "горько страдали". К раскрытию ужасных зверств оккупантов под Киевом она хотела как можно быстрее вернуться домой, а теперь оттягивает этот момент.

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Маша Ефросинина о возвращении в Киев

Телеведущую останавливает оставшийся в столице муж Тимур. Он отмечает, что ситуация до сих пор небезопасна, а Киев не расслабляется ни на секунду. Кроме того, звезду пугает дальняя дорога через сотни блокпостов.

По всей территории Украины усложнено движение. Сотни, если не тысячи блокпостов с диверсантами, мародерами. Украина признана самой заминированной страной мира. Люблю первенство во всем, но только, с*ка, не в таких понятиях,

– резко заявила Маша Ефросинина.

Она также отметила, что из Польши ей легче достучаться до Европы, ведь она может улететь в любую страну мира. Тогда как в Киеве Ефросинина планирует взяться за метлу и тряпку. Судя по этому, в столице ведущую следует ждать после победы.

"В Киеве я буду менее эффективна. Я пойду убирать, мыть, стирать, но я не смогу уехать никуда, где мой голос может быть услышан", – добавила телезвезда.

Полное интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн (о возвращении в Киев – на 16 минуте 13 секунд)