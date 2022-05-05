Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) рассказал, что его бабушки и дедушки часто рассказывали ему о русских. Поэтому он с детства понимал, что они нам не братья.

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Дзидзьо о войне в Украине и россиянах-врагах

"Меня так воспитали, что они нечестны, подлы, они предатели, они коварны. И я с тем жил. Потом когда я уже в Киев переехал, я вспоминал эти разговоры и думал, что они, может, это кардинально говорили, сам себя оправдывал или их перед собой. А оказывается, оно так и есть. Так же о голоде. Как бабушке рассказывала, что они не имели что есть. Они ели лепешку из жома".

Заметим, история повторяется – из Луганщины российские кафиры вывезли около 100 тысяч тонн зерна, чего могло хватить на 3 года. Это только официальные данные, на самом деле потери могут быть еще больше. Также не удалось начать посевную.

Дидзьо считает, что украинцы "встали в горле" россиянам из-за того, что мы потомки Киевской Руси, а россияне не имеют собственной истории.

Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не брать и не сестры. Вы были орками, ими остаетесь. Вы – отвратительная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними нужно прекратить отношения,

– подчеркнул артист.

Чем помогает мама Дзидзьо

Мама Дзидзьо довольно долго живет в Европе, там она и осталась на время войны. В Португалии она не сидит без дела.

За границей всегда труднее слушать, читать, чем быть в Украине. Мама переживает, но вне того переживания есть еще и активные действия. Все время они собираются, выезжают на фуры, она помогает людям, которые приезжают в Португалию, семьи, семьи. Оформить документы, уделяет внимание, например, сейчас была семья, приехавшая из Киева, а туда из Донецка,

– рассказал певец.

"Для тех людей, которые переехали, которые в Португалии помогали, будут делать такой ужин, чтобы больше рассказать об Украине, чтобы больше знали. Мама попросила сувенир, флагов украинских, я закупил. Переживает, как каждая мама. За границей всегда страшнее, всегда большее сердце болит", – добавил он.



Дзидзьо с мамой / Фото с инстаграма Дзидзьо