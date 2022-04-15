Блогерша с маленькой дочкой Элизабет сейчас находится в Польше. Туда она выехала из-за войны в Украине. Похоже, что отношения с Романом не выдерживают расстояния.

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Что произошло в семье Романа и Иванны Сасанкиных

Иванна развивает свой блог, в котором рассказала, что в их семье возник серьезный конфликт, однако сейчас они решили не расставаться и попытаются все уладить. Девушка стремится сохранить семью ради маленькой дочери. Из-за чего именно супруги находятся на грани разрыва – неизвестно.

Также Иванна призналась, что не понимает, почему люди борются, когда она показывает реальную жизнь, а не идеальную картинку семейной пары.