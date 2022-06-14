Нет ничего, кроме двух дымоходов, – будет ли отстраивать Валерий Харчишин разрушенный дом

Дом лидера "Другої Ріки" под Гостомелем полностью разрушили российские оккупанты. Однако Валерий Харчишин стремится обязательно отстроить дом, который очень важен для его детей.

Артист подозревает, что дом разрушили по наводнению. Всю информацию, которую он имел, передал в службу безопасности. Об этом рассказал в интервью 24 каналу.

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Валерий Харчишин о разрушенном доме

Дом разрушен до основания. Там нет ничего, кроме двух дымоходов,

– поделился музыкант.

После того, как узнал о разрушениях, Валерий был очень взбешен, в отчаянии не знал, что делать дальше, как отстроить, поскольку непонятно, когда появится работа, когда заработает на этот дом. Однако он использовал это разрушение, чтобы собрать средства для подразделения своего брата. Для привлечения внимания опубликовал фото разрушенного дома и объявил о сборе средств для подразделения, где служит брат. Через несколько дней удалось собрать почти миллион гривен. Тогда Валерий радовался, что эта беда помогла собрать так много средств, что они откликнулись.

Планирую отстраивать дом. Хочу сделать это, потому что дети ассоциируют свою Украину с тем домом в лесу, в котором мы жили,

– подчеркнул Харчишин.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Также в эксклюзивном интервью 24 каналу Валерий Харчишин рассказал: