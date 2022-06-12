Двое младших сыновей Валерия Харчишина из "Другої ріки" за границей, тогда как 25-летний Дмитрий теперь военный. В интервью 24 каналу артист признался, что настроение у него боевое, из-за чего они чуть не рассорились.

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Почему Харчишин поссорился с сыном из ВСУ

Поскольку боевые действия на севере Украины закончились, Дмитрия перевели в военный штаб. Из-за этого он разозлился на отца, потому что думал, что именно он шепнул что-то командованию. "Это ты повлиял на мое командование, что я очутился в штабе?" – "прилетало" Валерию Харчишину от сына.

Я ему сказал: "Не знаю твоего командования, не знаю, в каком ты батальоне и где служишь. Знаю только, что ты там и все. Поверь мне, я ничего не делал для того, чтобы ты очутился в штабе". Мы с ним немного поругались, но потом он понял, что я к этому не причастен,

– вспомнил музыкант.

Валерий Харчишин из "Другої ріки" / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Полное интервью с Валерием Харчишиным читайте в рамках проекта " Интервью24".

Почему Харчишин не собирал помощь для батальона сына

Лидер "Другої ріки" признался, что Дмитрий ни разу не просил у него помощи, потому что его подразделение всем обеспечено. Единственное, что звездный отец ему привозил еще в начале войны, – новые берцы.

То, что я покупал для него, было подарком. Ему не нужно было ничего, но мне хотелось сделать приятное. Он ничего не просил,

– признался Валерий Харчишин.

Зато подразделение, в котором служит брат музыканта, в начале войны было голое-босое. "Когда попал в подразделение, где служил мой брат, то я увидел, что у них ничего нет. Ходили в спортивной одежде. Я не представлял, что они будут делать, когда попадут на передовую. Ведь они были готовы ехать на Восток", – вспомнил фронтмен "Другої ріки".

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