Война России с Украиной всколыхнула весь мир. Европейцы поддерживают украинский народ в борьбе за свободу. Солидарность можно увидеть во многих городах. Об этом в интервью 24 каналу рассказал лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин.

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"Друга Ріка" гастролирует по Европе

Коллектив уже сыграл серию концертов благотворительного тура "Кто если не мы?". Валерий признался, что первые выступления были очень тяжелыми: "Не было никаких эмоций. Просто стал ком в горле, первые несколько песен не мог петь. Что-то выдавливал из себя – какой-то текст, слова. Трудно было настроиться. Будто делаю любимое дело, делаю то , что умею, на что учился всю жизнь, однако не пелось, не хотелось петь, потому постоянно мыслями был там, слышал те взрывы".

Каждый удар барабанов перекликался с взрывами ракет. Поэтому сначала было тяжело, но где-то на концерте третьем или четвертом мы уже настроились и пели, как когда-то, в мирной жизни. Люди в зале первые две – три песни плакали и это просто не позволяло двигаться дальше. Мы словно были сплошным синергетическим сгустком, который стоял на месте и переживал первые минуты войны, которые мы все почувствовали.

– поделился Харчишин.



Валерий Харчишин / Фото 24 канала, Ульяна Журба

Группа вдохновлял сбор средств. Музыканты понимали, что благодаря этим концертам могут быстро собрать деньги на нужды наших бойцов. Также эти концерты показали евроинтеграцию, которая состоялась очень быстро: "Это то, что мы, музыканты, должны были делать всю жизнь. Вместо этого мы использовали российские деньги, эфиры, многие из нас почему-то стучали в украинский шоу-бизнес именно через российское окно. Этого не стоило делать".

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Музыкант отметил, что европейцы чувствуют некую вину перед нами. Украина действительно является европейским государством, но почему-то должна доказывать всем, что достойна быть в европейском обществе.

А теперь вся Европа была завешена украинскими флагами, украинскими флагами. Где бы мы ни были, во всех европейских столицах были именно украинские флаги. Такое впечатление, что не мы интегрировались, а они все стали Украиной,

– подчеркнул лидер "Другої Ріки".

Благодаря уже состоявшимся концертам "Другій Ріці" удалось передать много амуниции и 2 новых автомобиля батальона, которым занимается. Также собирали 14 тысяч евро на два автомобиля 95 штурмовой бригады. Теперь будут собирать средства на другие нужды, которые постоянно: "Делаем все возможное, чтобы помочь нашей армии. Тогда и мысли дурацкие в голову не лезут и чувство вины за то, что сейчас не с оружием в руках, оставляет".

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