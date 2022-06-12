Киевщина является одним из регионов Украины, наиболее пострадавших в этой жестокой войне. Города близ столицы удалось освободить, теперь туда возвращаются жители, восстанавливается жизнь. Лидер "Другої Ріки" в интервью 24 каналу рассказал о поездках туда.

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Валерий Харчишин о Буче, Ирпене и Гостомеле

Музыкант отметил, что архитектурные разрушения Бучи слишком переоценены. Город выстоял. Возможно, потому, что оккупанты зашли туда сразу и украинские военные не могли бить по ним. Долгое время в оккупации в Буче находился техник группы "Друга Ріка" Данило. Там была и его любимая. Пока семья была там, Валерий постоянно поддерживал связь с Данилой. Муж с женой уехали из города, когда была первая возможность сделать это.

Это ужасно, но в этой ситуации есть и позитив – Даниил начал общаться на украинском языке,
– сказал Харчишин.

"На 35 – 40 процентов разрушена инфраструктура и вообще город Ирпень. Нет Гостомеля, его просто не существует. Был там недавно, нет ни одного уцелевшего дома. Там и нет мэра, потому что его убили", – поделился артист.

Дома Валерия Харчишина под Гостомелем сейчас тоже нет. Оккупанты полностью разрушили его, осталось всего два дымохода. Муж подозревает, что дом разрушили по чьему-то наведению. Вся информация, которая была у Валерия, сейчас у правоохранительных органов. В дальнейшем они должны расследовать это дело.

Когда Харчишин узнал, что здание разрушено, очень расстроился. Однако смог использовать это печальное событие, чтобы собрать средства для подразделения, где служит брат. Для привлечения внимания к сбору денег мужчина опубликовал фото руин дома. Исполнитель планирует отстроить дом, поскольку для его сыновей именно этот дом ассоциируется с Украиной.

Интервью Валерия Харчишина: смотрите видео онлайн