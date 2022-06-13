Своими мыслями по поводу представителя Украины на Евровидении-2022 лидер "Другої Ріки" поделился в интервью 24 каналу.

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Валерий Харчишин об Украине на Евровидении-2022

Если бы в этом году Украину представлял Михаил Михайлович Поплавский, мы бы победили. Если бы Олег Анатольевич Винник – мы тоже победили бы. Если бы Павел Зибров, Степан Гига – мы тоже победили бы. Это, конечно, шутка, но мы бы все равно благодаря европейской эмпатии были бы в пятерке лучших, это сто процентов,

– сказал музыкант.

Валерий является генеральным директором общественной организации Украинское агентство по авторским и смежным правам. Еще до конкурса в Турине он написал коллегам: "Что у нас там с Kalush Orchestra? Они победят в Евровидении, но их права на песни переданы нам на управление?". Артист был уверен, что коллектив победит. Что касается номера, то Валерию не хватило шоу, участники Kalush Orchestra потерялись на сцене, были очень мелкими. Однако он подчеркнул, что к победителям не может быть претензий.

В конце концов они победили. Молодцы. Спасибо. Почтение им за то, что сделали,

– подытожил лидер "Другої Ріки".

Интервью с Валерием Харчишиным в видеоформате: смотрите видео онлайн

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