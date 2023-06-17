36-летняя Настя Каменских не раз комментировала свои лишние килограммы, в то время как о пристрастии к алкоголю рассказала впервые. Если до полномасштабной войны она выпивала редко и мало, то последний год употребляла как никогда много.

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Настя Каменских об алкоголе и антидепрессантах

У меня был тяжелый год, было много алкоголя. Все же следят, я очень откровенна в своих блогах, все знают, что я выпивала, когда это уместно – день рождения или какой-нибудь праздник, или если мне хотелось. Я мало пила. Но, конечно, этот год… Это было совсем другое, надо было забыться. А что дает алкоголь? Он дает тебе куда-нибудь улететь. Его было много,

– призналась Настя Каменских.

Однако сейчас певица почти не пьет алкоголь, потому что хочет проживать все моменты здесь и сейчас, а не забываться.

"Сейчас я очень редко пью, потому что я наоборот хочу быть здесь, я не могу пропустить ни одной улыбки человека на концерте, ни одних объятий с ребенком. Мне хочется трезвости, потому что я хочу наслаждаться", – подчеркнула артистка.

Кроме того, Настя Каменских была так разбита, что пришлось пить антидепрессанты. Это произошло летом.

"Я не могла бороться ни с чем. Это как слепая зона, даже сейчас такое онемение. Я вообще не понимала, вернусь ли я к нормальной жизни. У меня могла поехать крыша, поэтому я обратилась к специалистам, конечно. Понимала, что сама не справляюсь вообще. Настолько от боли онемения. Единственное, что включалось – это, конечно, аритмия. Совершенно неконтролируемая. Я могу показать свои слабые стороны, для меня это не проблема. Трудно всем. Но боль – это дверь вперед. Ты вспоминаешь детей и понимаешь, что то, что ты пережила – это вообще нифига не пережила. Было плохо, но по сравнению с другими ситуациями, это нифига не пережила", – заявила Каменских со слезами на глазах.

Полное интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн (об алкоголе – 10:20)