Раньше сам Потап опубликовал фото из Киева и Одессы. Сколько рэпер уже находится в Украине – неизвестно, очевидно всего несколько дней.

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Звезда заявила, что ее муж Алексей Потапенко сейчас находится в Украине. "Иногда наши графики совпадают, иногда – нет", – призналась она. Интересно, что звездная пара еще не показывала никаких совместных фото после приезда рэпера.

Как расстояние повлияло на отношения Потапа и Насти

Певица отметила, что во время войны многие влюбленные семьи не видят друг друга месяцами, а, возможно, уже и годами.

С одной стороны, это ужасно. С другой стороны, в моменты этих нечастых встреч ты испытываешь столь острую эйфорию, столь сильное счастье, что этот шквал эмоций просто сбивает тебя с ног. Честно говоря, думала, такое бывает только в подростковом возрасте, когда весь мир перестает существовать, а есть только вы двое,

– призналась Каменских.

По ее словам, столь короткие встречи очень наполняют людей мощным зарядом сил и ресурса, которых потом хватает на то, чтобы "горы свернуть". "Возможно, это уже защитная реакция моей психики, но в этом реально есть своя романтика, если честно", – говорит звезда.

"Расстояние не пошатнуло наши отношения, а сделала их несколько иными, вывела на новый уровень. Эта разлука для нас – новый опыт. А каждый опыт дается нам Вселенной не просто так", – подытожила певица.

Настя считает, что сейчас каждый украинец находится там, где он может быть максимально полезным. Она сама "чувствует присутствие Потапа". "Когда на каждом выступлении в каждом городе зал поет вместе со мной "Я – Украина" стоя, мне кажется, что Леша рядом, я просто физически чувствую его энергетику и невероятную добрую душу", – подчеркнула Каменских.

Как часто они видятся? Настя ответила, что видится с Потапом на несколько дней в перерыве между концертами или работой. Кроме того, Алексей звонит ей перед каждым выступлением, чтобы сказать теплые слова.

К слову, недавно в сети начали ходить слухи о разводе звездной пары. Настя Каменских отвечала на слухи, она заверила, что у нее все хорошо и расставаться не планирует.