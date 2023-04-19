38-летний Владимир Остапчук никогда не стеснялся показывать, что время от времени выпивает, и заказывал просекко на завтрак. У него даже была рубрика "подбухиваю". Однако в отношениях с 22-летней любимой шоумен полностью отказался от алкоголя. Сначала за компанию, потом из-за медицинского обследования, а дальше втянулся.

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Почему Владимир Остапчук бросил пить

Перестал пить за компанию с Катей. С 7 марта не употребляю алкоголь вообще. Сначала хотел почистить организм, даже сходил на чек-ап. Из плюсов – похудел на 6 килограммов, стала лучше кожа, бодр и хорошо сплю. Из минусов – исчезли друзья,

– поделился Владимир Остапчук.

Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Кстати говоря, отношения с 22-летней Катей Полтавской Остапчук подтвердил именно в первом выпуске шоу "Мекнул – спрашивайте", ведь главной его темой была разница в возрасте в паре. После его выхода на ютуб влюбленные запостили общую фотографию в лифте, на которой впервые не прикрывали лицо друг друга.

Разница в 16 лет не волнует ни их, ни родителей девушки. Катя рассказала, что мама с папой "отнеслись отлично", ведь у них самых 13 лет разницы. В общем, они очень рады за дочь, ведь это ее первые серьезные отношения.