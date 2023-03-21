Алексей Завгородний, которого все знают как Позитива, смеется над тем, что раньше ходил в супермаркет за интересными сортами виски, а сейчас гуглит полезные продукты для печени. Дело в том, что за последний год он не пил максимум неделю, у него был алкоголизм.

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Позитив рассказал об алкоголизме

Я "зожник" уже 11 день. Я настраиваюсь сейчас, потому что последний год алкоголь был моей серьезной проблемой. Многие отпали сразу. Есть такие рыбы-прилипали, которые с тобой на студии могут забухать… Когда тебе плохо, ты пытаешься спрятаться за алкоголем как за стеной, можешь запить свою депрессию, а просыпаешься утром и понимаешь, что не помогло, еще хуже стало,

– признался Позитив.

Он подчеркнул, что трезвым чувствует себя лучше и больше концентрируется на работе.

"Несложно, очень легко все идет. Я чувствую себя свежее, потому что он (алкоголь, – 24 канал) немного разрушал концентрацию на работе, на чем-то другом. Сейчас мне легче", – похвастался музыкант.

Позитив о своем алкоголизме / Скриншот с видео

Кстати, алкоголь из его жизни исчез, но обращаться за помощью к психологу Позитив не хочет: "Все коллеги говорят, что психологи помогают. Я еще не пошел, я рогатый, я телец, поэтому болчу эту инфу и говорю: "Нет, нет, я сам справлюсь". Но действительно сложно".