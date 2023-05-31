Украинская актриса Ксения Мишина ответила на наиболее распространенные вопросы от поклонников. Одно из них касалось изменения внешности.

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Ксения Мишина о пластике и алкоголе

У Ксении Мишиной спросили, не хотела бы она попробовать ринопластику – это операция, изменяющая форму носа.

Нет, обожаю свой нос. Ибо больше такого ни у кого нет,

– ответила актриса.



Ксения Мишина / Фото с инстаграм-сториз

Также у Ксении поинтересовались, как давно она перестала употреблять алкоголь. Ведь актриса имеет устойчивую позицию по спиртным напиткам еще по проекту "Холостячка".

"4 года назад. Не люблю, не употребляю, не кайфую".



Ксения Мишина / Фото с инстаграм-сториз

Недавний скандал с Мишиной

Напомним, недавно Ксения Мишина попала в скандал потому, что сняла работу ПВО во время атаки на Киев и выложила на свою страницу. Ее резко раскритиковали и осудили, но сначала актриса резко отреагировала на волну хейта. "Я публикую подобные видео, потому что это, бляха, наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают. Но извините, на моем видео них* не было, кроме военного неба, под которым мы живем!".

Впоследствии Ксения Мишина извинилась за публикацию снимков из ПВО и призналась, что извлекла урок. Она подчеркнула, что не является предательницей и ни в коем случае не преследовала мотивов навредить стране.