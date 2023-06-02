В свежем интервью Настя Каменских заявила, что дополнительные килограммы – это не из-за кучи сладостей в десять часов вечера. Так ее тело реагирует на стресс, волнение, переживания и все происходящие вокруг события. Однако даже сейчас певица себе нравится.

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Настя Каменских прокомментировала лишние килограммы

В последнее время я начала заниматься своим ментальным здоровьем и для меня это важнее фигуры. Да, я действительно немного набрала. Раньше меня бы это парило, но сейчас – нет. Потому что сейчас есть более важные вопросы. Сейчас все, что раньше казалось важным, в один момент потеряло смысл.

– поделилась Настя Каменских.

Важно, что она принимает себя такой, какая есть – не мучает диетами и не работает в зале до седьмого пота. А артистка занимается йогой, медитациями и делает все через любовь к себе, к своему телу.

"Если в такое время ты начнешь категорически ограничивать себя в еде и на последнем дыхании "пахать" в спортзале, то этот стресс станет еще больше. Многие женщины понимают, о чем я", – прокомментировала Настя Каменских.

Певица добавила, что обязательно вернется в форму, если это потребуется.

Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы