Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, что его жизнь не обходилась без сложных периодов. Одним из таких был период возрастного кризиса.

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Арсен Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Исполнитель поделился, что кризис средних лет наступил в 40 лет – с ним он боролся около 3 лет. Помог справиться карантин через пандемию.

Это было тогда, когда мне было 40 лет. Сейчас я этот кризис не ощущаю. Мне в этом помог карантин. Все эти ковредные истории освободили очень много времени и заставили меня уделить больше внимания себе,

– признался Арсен Мирзоян.

"Кризис среднего возраста – претензия к самому себе. На самом ли деле ты занимаешься тем, чем нужно тебе заниматься? Действительно ли нравится это людям? Потому что на самом деле это то, что убивает человека. Когда ему кто-то сможет доказать, что то, чем он занимается, никому не нужно. И здесь наступает момент, когда ты сам в себе начинаешь сомневаться".

Слава Демин поинтересовался, не пытался ли Мирзоян "бороться" с проблемами алкоголем. Тот ответил утвердительно, но отметил, что оно этого не стоило: "И такое было… Я не скажу, что оно помогало (алкоголь – 24 Канал). Но состояние потом помогало задуматься".

Интервью с Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн





Заметим, о зависимости от спиртных напитков признавался рэпер Позитив. Он рассказывал, что алкоголизм был его большой проблемой последний год. Рюмка не только не помогала, но еще и ухудшала его психологическое здоровье. К тому времени рэпер не хотел обращаться к психологу, считая, что может справиться со всем самостоятельно.

Но потом артист таки обратился к специалисту – он диагностировал положительную депрессию. Рэпер боролся с болезнью около трех лет и неудачно пытался заглушить ее алкоголем. Теперь Позитив отказался от крепких напитков, находит интересные хобби и окружает себя любящими людьми.