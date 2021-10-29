Мы не вместе, – Ксения Мишина сделала заявление об отношениях с Эллертом
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
В июле "Холостячка" Ксения Мишина призналась, что навсегда разошлась с Александром Эллертом. После этого звезд неоднократно видели вместе, а юморист якобы продолжал засыпать актрису цветами. Однако она уверяет, что они не пара.
В декабре прошлого года Александр Эллерт и Ксения Мишина стали самой обсуждаемой парой украинского шоу-биза. Влюбившись друг в друга под прицелом камер, они не скрывали свои чувства и открыто демонстрировали их на публике. Однако их чувства длились менее года. В июле они якобы окончательно разошлись.
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С тех пор Эллерт и Мишина не раз "светились" вместе – на свадьбе друзей, в аэропорту, после тренировки. Если юморист избегает прямых ответов относительно отношений с актрисой, то она раз и навсегда заявила, что между ними ничего нет.
Отвечаю всем. У нас нет отношений, и мы не вместе,
– заявила Ксения Мишина.
Ксения Мишина об отношениях с Александром Эллертом / Видео из инстаграма актрисыНапомним, в сентябре Ксения Мишина рассказывала, что у них с Эллертом кризис в отношениях. На тот момент они общались и пытались восстановить чувства.
Более того, "Холостячка" разговорилась о личном. Она призналась, что никогда не простила бы любимому измену, психологический и физический абъюз. Ксения Мишина добавила, что "очень трудно существовать в манипулятивных и инфантильных отношениях". Правда, неизвестно, по собственному ли опыту эти выводы.
Кроме того, актриса ответила на вопрос об идеальной семье. "Идеальная семья – это изначально два человека, которые хотят вместе создать идеальную семью и вместе видят в этом ценность", – поделилась Мишина.
Отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта после расставания
- 16 июля "Холостячка" якобы навсегда разошлась с юмористом, потому что последний год ее жизни был похож на драму.
- Через месяц Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений. Он смонтировал видео с их самыми романтичными и забавными моментами и назвал актрису "любимой". В тот же день звезда похвасталась огромным букетом роз, однако не рассекретила адресанта.
- В конце августа влюбленных видели в аэропорту, когда Мишина якобы только с сыном Платоном летела на Кипр.
- Незадолго после отдыха пара засветилась на свадьбе друзей – Дмитрия Совы и Даши Легейды, где актриса поймала букет невесты.
- Сам Александр Эллерт признавался, что скупает все цветы для Мишиной, а несколько недель назад устроил романтический сюрприз – покатал на вертолете и выложил свечками "Люблю тебя, Ксю".