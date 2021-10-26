В путешествие по Европе победитель "Холостячки" отправился в понедельник, 25 октября. Он не стал лететь самолетом, а уехал за рулем собственного авто. Компанию ему составила дочь Эля и супружеская пара друзей – Евгений и Тома с сыном Мишей.
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Они остановились в столице Румынии. К сожалению, сейчас в Бухаресте локдаун, поэтому их культурная программа очень ограничена. Более того, они даже не смогли позавтракать в именитом заведении Van Gogh, ведь вход туда разрешен только вакцинированным.
"У девушек нет вакцины, только тесты, поэтому нас не пустили", – рассказал Александр Эллерт в инстаграм-сторис. Поэтому их компании пришлось завтракать на улице.
Александр Эллерт отдыхает в Румынии / Видео из инстаграма юмориста
Добавим, пока Александр Эллерт отдыхает в Румынии, Ксения Мишина работает в Украине. Судя по инстаграм-сторис, сейчас "Холостячка" снимается в новом сезоне мелодрамы "Крепостная", где играет Лидию Шефер.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канал