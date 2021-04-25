Публика давно тронута теплыми дружескими отношениями Насти Каменских с мамой Лидией Петровной. Единственное, что удивляет поклонников артистки, – это то, что как она, так и ее муж Потап называют мать и тещу Лидой. Звезда впервые объяснила, что делает это неспроста.

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Она у меня очень красивая, очень молодая и я хочу, чтобы она чувствовала себя девочкой. Я ее, конечно, мамой называю. Я ее очень люблю, она это знает. Я с ней общаюсь, как с подружкой,

– объяснила певица.

Добавим, на отдых в Мексику Настя Каменских улетела не только с помощницами и лучшей подругой – экс-женой Позитива Анной Завгородней, но и с 66-летней мамой. Там они снимают реалити "Девочки рулят" и перезагружаются после изнурительного года.

Артистка объяснила, что ее маме, как никому, нужно было куда-то поехать и изменить атмосферу. В Мексике Лидия Петровна проявила себя по-другому – шутила так, что звездная дочь стала называть ее "Лидой Петросяновною".

"Я на нее посмотрела не как на маму, а как на подружку, молодую девушку, которая училась жить без папы. Мне кажется, что это для нее был другой глоток воздуха. Ей было сложно. Но скажу, мне было с ней так кайфово, она такая смешная, у нее столько было приколов", – поделилась Каменских.

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