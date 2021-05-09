С самого рождения дочери Марии популярная артистка делилась фото с ней, однако никогда не демонстрировала ее лицо. В День матери Светлана Тарабарова решила подпустить поклонников ближе и таки показала, как выглядит малышка.

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С двумя детьми певица снялась в трогательной фотосессии, для которой выбрала нежное платье белого цвета. Она надела длинный плиссированный наряд свободного кроя с объемными рукавами, а ярко-рыжие волосы накрутила и уложила назад. В кадре Светлана Тарабарова выглядела максимально естественно: с едва заметным макияжем и единственным аксессуаром – золотыми серьгами-кольцами.

Артистка держала на руках дочь Марию. Для девочки подобрали элегантное боди кремового цвета с рюшами на груди и плечах. Похоже, она очень спокойная, ведь вместо того, чтобы плакать, радостно улыбалась и прижималась к звездной маме.

Быть мамой – удивительно и сложно одновременно, но это путешествие самое дорогое. Всем мамам сегодня сладкие объятия от меня и моих детей,

– чувственно написала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова показала лицо дочери / Фото из инстаграма

Светлана Тарабарова показала лицо дочери / Фото из инстаграма Anex Baby

Светлана Тарабарова показала лицо дочери / Фото из инстаграма

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Сейчас младшей дочери Светланы Тарабаровой всего семь месяцев. Поклонники утверждают, что она уже похожа на отца Алексея и засыпают знаменитость комплиментами:

"Мария похожа на отца";

"Какие вы все красивые";

"Желаю вам всегда оставаться такой красивой и нежной мамой для своих детей";

"Какие красивые фотографии".

Светлана Тарабарова с дочкой и сыном / Фото из инстаграма