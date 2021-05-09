Если 12-летний сын Тины Кароль Вениамин изредка появляется в соцсетях звездной мамы, то родители и родные – никогда. В День матери певица пересмотрела свои принципы и обнародовала редкое селфи с мамой и старшим братом.

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На нем артистка без косметики позировала в теплом пудровом свитере. Рядом с ней изображена мама Светлана Андреевна, одетая в белую рубашку и черную кофту. В руках женщина держит пять желтых тюльпанов, а справа от нее позирует старший сын Станислав.

"Цьом", – написала Тина Кароль. Как выяснилось, мама артистки Светлана Андреевна зарегистрирована в инстаграме, однако не под своим именем. Похоже, профиль в соцсети она завела только для того, чтобы следить за свершениями знаменитой дочери, ведь пока у нее самой нет ни одного сообщения.



Тина Кароль с мамой и братом / Фото с инстаграм-сторис певицы

Похоже, этот кадр был сделан на прошлой неделе. Тогда Тина Кароль показывала, что праздновала Пасху с сыном Вениамином, с которым сконтактировала с помощью видеосвязи. Сейчас мальчик находится на обучении в Великобритании, поэтому не смог прилететь в Украину на семейный праздник.

На фото и видео, которые певица обнародовала на Пасху, она позировала в том же пудровом свитере, что и на селфи с мамой и братом. Так, пасхальные праздники она провела в кругу родных.