Мишель Обама призвала принца Гарри и Меган Маркл простить королевскую семью
Бывшая первая леди США Мишель Обама не осталась в стороне от резонансного интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она призвала супругов простить королевскую семью, поскольку нет ничего важнее родных.
Источник:Access Hollywood
Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри до сих пор обсуждают во всем мире. Знаменитости тоже не обходят его вниманием и активно комментируют. В частности, это сделала и жена Барака Обамы – Мишель.
Читайте также Букингемский дворец проведет расследование относительно травли персонала со стороны Меган Маркл, – СМИ
Мишель Обама обратилась к принцу Гарри и Меган Маркл
Напомним, во время разговора с Уинфри Меган призналась, что кое-кто из членов королевской семьи обсуждал, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Тогда Маркл еще была беременна. Заявление о расизме в монаршей семье стало одним из самых резонансных в интервью знаменитой пары.
Обама попросила Гарри и Меган простить королевскую семью, отпустить ту боль, которую им пришлось пережить.
Когда я думаю, через что они проходят, то вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение. Чтобы были ясность, любовь, чтобы все разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи,
– подчеркнула Мишель.
Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри:
- супруги рассекретили пол второго ребенка;
- влюбленные тайно поженились за 3 дня до громкой свадьбы;
- Кейт Миддлтон накануне свадьбы довела Меган Маркл до слез;
- королевская семья заставляла Меган молчать;
- Меган Маркл думала о самоубийстве;
- жена принца Гарри рассказала о расизме в королевской семье.
Поделиться новостью