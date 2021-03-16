Бывшая первая леди США Мишель Обама не осталась в стороне от резонансного интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она призвала супругов простить королевскую семью, поскольку нет ничего важнее родных.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри до сих пор обсуждают во всем мире. Знаменитости тоже не обходят его вниманием и активно комментируют. В частности, это сделала и жена Барака Обамы – Мишель.

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Мишель Обама обратилась к принцу Гарри и Меган Маркл

Напомним, во время разговора с Уинфри Меган призналась, что кое-кто из членов королевской семьи обсуждал, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Тогда Маркл еще была беременна. Заявление о расизме в монаршей семье стало одним из самых резонансных в интервью знаменитой пары.

Обама попросила Гарри и Меган простить королевскую семью, отпустить ту боль, которую им пришлось пережить.

Когда я думаю, через что они проходят, то вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение. Чтобы были ясность, любовь, чтобы все разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи,

– подчеркнула Мишель.

Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри: