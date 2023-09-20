Мы публичные люди, – Мирошниченки признались, почему не придерживаются тайны усыновления

Тимур и Инна Мирошниченко летом усыновили 2-летнего мальчика Марселя. Своим опытом они активно делятся в социальных сетях и дают публичные интервью.

Но такие действия осудил адвокат Сергей Власенко, отметив, что это может навредить ребенку. На днях Тимур и Инна объяснили, почему решили не придерживаться тайны усыновления.

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"Этот депутат застрял в советской номенклатуре", – лаконично ответил Тимур Мирошниченко.

Его жена дала более пространный ответ. Она подчеркнула, что тайна усыновления – это право усыновителей, которое они могут использовать по собственному усмотрению.

Мы не можем заставить молчать старших детей. Так или иначе пройдет два года, Мия или Марк скажут о том, что было время, когда Марселя не было, или было время, когда родители ездили к Марселю в детский дом. Мы люди публичные, все знают, что у нас двое детей. Так откуда вдруг появилась бы третья?

– отметила Инна.

Как сказала звездная мама, она не хочет, чтобы Марсель узнала о том, что его взяли из детдома от посторонних людей. К тому же она убеждена, что усыновлять ребенка сегодня вполне нормально и этого не нужно стесняться и скрывать, ведь малыш, взятый из детского дома, ничем не отличается и имеет такие же права, как и другие.

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