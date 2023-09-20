Но такие действия осудил адвокат Сергей Власенко, отметив, что это может навредить ребенку. На днях Тимур и Инна объяснили, почему решили не придерживаться тайны усыновления.
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Мирошниченки отреагировали на заявления Сергея Власенко
"Этот депутат застрял в советской номенклатуре", – лаконично ответил Тимур Мирошниченко.
Его жена дала более пространный ответ. Она подчеркнула, что тайна усыновления – это право усыновителей, которое они могут использовать по собственному усмотрению.
Мы не можем заставить молчать старших детей. Так или иначе пройдет два года, Мия или Марк скажут о том, что было время, когда Марселя не было, или было время, когда родители ездили к Марселю в детский дом. Мы люди публичные, все знают, что у нас двое детей. Так откуда вдруг появилась бы третья?
– отметила Инна.
Как сказала звездная мама, она не хочет, чтобы Марсель узнала о том, что его взяли из детдома от посторонних людей. К тому же она убеждена, что усыновлять ребенка сегодня вполне нормально и этого не нужно стесняться и скрывать, ведь малыш, взятый из детского дома, ничем не отличается и имеет такие же права, как и другие.
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Что известно об усыновлении Марселя: главное
- В середине июня телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что нашел ребенка на усыновление. Вместе с любимой он собрал все документы и ждал решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Мальчик жил в детдоме в Житомире. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.
- Супруги забрало малыша к себе в семью 22 июля. Родители рассказали, что еще во время первой встречи почувствовали, что мальчик подходит им.
- Инна Мирошниченко отмечала, что у мальчика есть значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, у малыша есть недостатки психологического развития. Существует вероятность того, что он не заговорит. Инна рассказывала, что Марселя прооперировали в первые дни рождения Это произошло из-за гастрошизиса – врожденного дефекта брюшной стенки. Такие пороки встречаются крайне редко – раз в 10 – 30 тысяч беременностей.
- Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье. Правда, мальчик пока не умеет играться игрушками, ведь не имел такого опыта, но из-за стресса немало ест. К тому же малыш укладывается спать, ударяясь головой об одеяло. По словам Инны, это для Марселя единственный способ уснуть.