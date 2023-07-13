Инна уже рассказывала, что мальчик в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, он имеет недостатки психологического развития. Существует вероятность, что малыш не заговорит.

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Тимур и Инна Мирошниченко об усыновлении

Как сообщила звездная пара, в Украине сейчас сложно устроена система усыновления детей. Дети, которых можно усыновить, есть, однако они не имеют соответствующего статуса. Сегодня около полутора тысяч семей готовы взять ребенка, однако не могут этого сделать.

Что касается Мирошниченков, то в районе, где они прописаны и должны по закону усыновлять ребенка, не было детей, которые соответствовали требованиям, что для супругов установил психолог. Так что малыша пришлось искать среди детей, от которых отказались все, и те вышли на национальный уровень. Так, в Житомире супруги нашли своего названого сына.

По словам Тимура и Инны, у мальчика куча диагнозов.

У него значительное отставание в развитии – он очень рано родился с весом 1,4 кг, пролежал в интенсивной терапии. Малыш пережил тяжелую операцию, и потратил очень много сил, чтобы выжить,

– рассказали родители.

"Также он имеет физические недостатки: искривленная грудная клетка, есть травмы головного мозга. Кроме этого, имеет недостатки психологического развития. Возможно, он не заговорит и полноценно не разовьется. К тому же у него грыжа и есть проблемы с глазами", — добавила Инна Мирошниченко.

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Отметим, звездная пара поженилась в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марк. Дети уже знают о малыше, который скоро будет жить с ними. Тимур Мирошниченко поделился, что двое мальчиков будут жить в одной комнате, и все уже с нетерпения ждут ребенка.

К слову, супруги смогут забрать названого сына 22 июля. Сейчас мальчик живет в детдоме в Житомире.