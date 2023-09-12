Такие действия приёмных родителей неоднозначно воспринял адвокат Сергей Власенко. Он опубликовал пост, в котором поделился мнением по этому вопросу. Позже в своих инстаграмм-сторис на его слова отреагировала Инна Мирошниченко.

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Адвокат раскритиковал Мирошниченков

Мужчина отметил, что в целом тема усыновления довольно деликатная. В то же время он не уверен, правильно ли поступают публичные люди, когда разглашают тайну усыновления ребенка. В комментариях под своим постом Сергей дал ссылку на материал одного из украинских СМИ, где было написано об Инне Мирошниченко и ее приёмном сыне Марселе. По его мнению, в будущем это может негативно отразиться на ребенке.

Реакция сети

В комментариях под публикацией адвоката мнения разделились:

"Считаю, что нужно сразу говорить ребенку, что мама тебя не родила, но это неважно, потому что мы твои мама и папа, а ты наш сын / наша дочь";

"По-моему, лучше приемным родителям самим рассказать. Все равно "добрые люди" рано или поздно найдутся";

Имеют! Это может лишить многих проблем в будущем";

"Чем раньше скажут, тем лучше";

"Жестко против. Потому что сразу нанесена рана, которая будет кровоточить в публичной плоскости. Родители сами должны сказать об этом, как придет время. Но не разглашать. Старая поговорка же есть: Меньше знают - лучше спят";

"Пусть не надеются, что такими действиями проявят восторг от усыновленных детей (ах какие же вы добрые!). Реакция будет обращена: "Вас никто не просил"".

Как отреагировала Инна Мирошниченко

Я тоже многое могу рассказать о Сергее, но моя жизнь достаточно полноценна, чтобы не лезть в чужую со своими неоценимыми советами,

– отметила адвокат.



Инна Мирошниченко ответила на критику от адвоката / Скриншот с инстаграмм-сторис

Инна обратилась за советом к специалисту, который заверил женщину в том, что нужно рассказывать ребенку о том, что он усыновлен как можно раньше, тогда его психологическое состояние будет лучше.



Инна Мирошниченко ответила на критику от адвоката / Скриншот с инстаграмм-сторис

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