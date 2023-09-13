Инна Мирошниченко сообщила, что у Марселя редкий недостаток – гастрошизис. Она прочла немало научной литературы, чтобы понять это лучше.
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Инна Мирошниченко о редком пороке сына
Встречается этот недостаток крайне редко. Один случай на 10 – 30 тысяч беременностей. Поняла почему все отказались от него. Наверное, тоже не разбирались. Это только мы такие: "Ребенок есть? Берем. Потом будем разбираться",
– поделилась жена шоумена.
Инна Мирошниченко о сыне / Фото с инстаграм-сториз
Марсель перенес операцию в первые дни после рождения. В связи с этим Инна выразила благодарность тем врачам и работникам медучреждения, которые спасли малыша. Ведь и они могли знать о недостатках только из научных журналов.
"Врачи, спасавшие Марселя, с высокой вероятностью тоже встречали такой недостаток только в научной литературе. Но сделали все лучше и бесплатно (несмотря на дорогие реанимационные мероприятия). Хочу найти всех врачей, медбратов, медсестер, весь персонал, которому мы обязаны жизнью сына, и обнять крепко-крепко".
Инна Мирошниченко о сыне / Фото с инстаграм-сториз
В чем сложность воспитания Марселя
- Недавно Инна Мирошниченко делилась, какие сложности испытывает при воспитании приемного сына. По ее словам, психика малыша все еще расшатана. У него случаются истерики, которые невозможно остановить.
- В то же время, Инне приходится работать над многими другими задачами – это и быт, и работа, и воспитание Марка и Мии. Практически все падает на ее плечи. Но супруги хотят усыновить еще одного ребенка.
- "Когда тошнит от усталости или всю трясет, я спрашиваю себя: "Ты еще хочешь усыновить девочку за год?". Пока мой ответ: "Да, я справлюсь". Но это тяжело. Это вызов", – делилась Мирошниченко.